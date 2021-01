Scorie radioattive in Puglia, oggi il punto sulle azioni messe in campo

I presidenti della IV e della V Commissione consiliare, Francesco Paolicelli e Francesco Paolo Campo, convocano una seduta congiunta per la mattina di oggi, giovedì 21 gennaio, alle ore 11.30, sul tema: "Deposito scorie radioattive in tre Comuni pugliesi (Altamura, Gravina, Laterza)".Campo e Paolicelli insieme ai presidenti dei Gruppi consiliari Caracciolo, Lopane e Stellato, hanno richiesto l'audizione dell'assessore all'Ambiente, Anna Grazia Maraschio, per fare il punto sulle azioni messe in campo dalla Regione Puglia al fine di supportare i comuni coinvolti dalla possibile localizzazione dei siti per i depositi.«Occorre mantenere alta l'attenzione su un tema che tocca alcune tra le aree più emblematiche per lo sviluppo del nostro territorio - dichiara il presidente della IV Commissione, Paolicelli - ribadisco il mio dissenso nei confronti di una scelta che pregiudicherebbe il futuro non solo della Murgia ma della Puglia intera. Auspico un confronto continuo e un supporto concreto da parte della Regione al fianco dei Comuni interessati».