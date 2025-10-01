Condivisione
Condivisione
Attualità

"DesTEENazione": oltre 3 milioni di euro per i giovani

Previsto l'allestimento a Corato di uno spazio multifunzionale per adolescenti

Corato - mercoledì 1 ottobre 2025 14.17 Comunicato Stampa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'Ambito Territoriale Sociale di Corato al bando nazionale DesTEENazione – Desideri in azione, con un contributo di oltre 3 milioni di euro per attività triennali a valere sul Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021–2027.

L'iniziativa prevede l'allestimento, a Corato, di uno spazio multifunzionale per adolescenti e giovani (11–21 anni) e un insieme integrato di azioni: attività di educativa in strada, laboratori creativi e tecnologici, percorsi formazione–lavoro e tirocini, sostegno alla genitorialità e accompagnamento psico-educativo. Il progetto prevede il raggiungimento di circa 700 ragazzi. Le attività saranno realizzate nei tre Comuni dell'Ambito, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, valorizzando la rete con scuole, servizi sociali, Terzo Settore ed aziende.

"Oltre 3 milioni di euro per accogliere e contrastare le fragilità dei ragazzi, ma soprattutto per favorire il protagonismo giovanile: competenze, relazioni positive e percorsi che favoriscono crescita ed autonomia. Questo finanziamento è il riconoscimento di un lavoro di squadra fatto da tutto l'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Ringraziamo gli uffici e tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo: ora è tempo di trasformare queste risorse in opportunità reali per le ragazze ed i ragazzi." Commentano i Sindaci Corrado De Benedittis (Corato), Pasquale Chieco (Ruvo di Puglia), Michelangelo De Chirico (Terlizzi) e degli Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario (Corato), Domenico Curci (Ruvo di Puglia) e Daniela Zappatore (Terlizzi).
  • eventi
Riapre il Museo della Città e del Territorio a Corato
1 ottobre 2025 Riapre il Museo della Città e del Territorio a Corato
Il traguardo dei cento anni del coratino Giuseppe Mastrototaro
1 ottobre 2025 Il traguardo dei cento anni del coratino Giuseppe Mastrototaro
Altri contenuti a tema
Al via il progetto EsperAnto: Corato in prima linea per la Pace e la fratellanza tra i popoli Eventi Al via il progetto EsperAnto: Corato in prima linea per la Pace e la fratellanza tra i popoli Il programma completo dell'iniziativa
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo Speciale Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo In via Chicoli l’11 e 12 ottobre attesi Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear
Furto d’auto sventato: Fiat 500 riconsegnata al proprietario Cronaca Furto d’auto sventato: Fiat 500 riconsegnata al proprietario Ritrovata grazie all'intervento della metronotte
Torna "Parliamone": tre nuovi incontri per riflettere insieme sul benessere psicologico Eventi Torna "Parliamone": tre nuovi incontri per riflettere insieme sul benessere psicologico Il programma completo
“Paesaggi & Racconti”: un appuntamento alla scoperta del centro storico di Corato “Paesaggi & Racconti”: un appuntamento alla scoperta del centro storico di Corato L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri pensati per valorizzare il patrimonio del territorio
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Cultura Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Tutti gli eventi più interessanti
Il Festival Beer approda a Giovinazzo Speciale Il Festival Beer approda a Giovinazzo Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Speciale “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Da giovedì 11 a sabato 13, spettacoli ed eventi per assecondare ogni preferenza. Grande partecipazione popolare per la Kermesse
Legambiente Corato vicino a don Maurizio Patriciello della "Terra dei fuochi "
1 ottobre 2025 Legambiente Corato vicino a don Maurizio Patriciello della "Terra dei fuochi"
A Corato torna "Moda al Volante ", il programma
1 ottobre 2025 A Corato torna "Moda al Volante", il programma
Cade con la moto sulla strada provinciale 231: 20enne in ospedale
30 settembre 2025 Cade con la moto sulla strada provinciale 231: 20enne in ospedale
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
30 settembre 2025 Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
30 settembre 2025 Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
Al via il progetto EsperAnto: Corato in prima linea per la Pace e la fratellanza tra i popoli
30 settembre 2025 Al via il progetto EsperAnto: Corato in prima linea per la Pace e la fratellanza tra i popoli
Anche Corato saluta il Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Pinerolo
30 settembre 2025 Anche Corato saluta il Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Pinerolo
Incendio in una villa abbandonata di Corato, sul posto i Vigili del Fuoco di Bari
30 settembre 2025 Incendio in una villa abbandonata di Corato, sul posto i Vigili del Fuoco di Bari
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.