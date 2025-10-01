"DesTEENazione": oltre 3 milioni di euro per i giovani

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'Ambito Territoriale Sociale di Corato al bando nazionale DesTEENazione – Desideri in azione, con un contributo di oltre 3 milioni di euro per attività triennali a valere sul Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021–2027.L'iniziativa prevede l'allestimento, a Corato, di uno spazio multifunzionale per adolescenti e giovani (11–21 anni) e un insieme integrato di azioni: attività di educativa in strada, laboratori creativi e tecnologici, percorsi formazione–lavoro e tirocini, sostegno alla genitorialità e accompagnamento psico-educativo. Il progetto prevede il raggiungimento di circa 700 ragazzi. Le attività saranno realizzate nei tre Comuni dell'Ambito, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, valorizzando la rete con scuole, servizi sociali, Terzo Settore ed aziende."Oltre 3 milioni di euro per accogliere e contrastare le fragilità dei ragazzi, ma soprattutto per favorire il protagonismo giovanile: competenze, relazioni positive e percorsi che favoriscono crescita ed autonomia. Questo finanziamento è il riconoscimento di un lavoro di squadra fatto da tutto l'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Ringraziamo gli uffici e tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo: ora è tempo di trasformare queste risorse in opportunità reali per le ragazze ed i ragazzi." Commentano i Sindaci Corrado De Benedittis (Corato), Pasquale Chieco (Ruvo di Puglia), Michelangelo De Chirico (Terlizzi) e degli Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario (Corato), Domenico Curci (Ruvo di Puglia) e Daniela Zappatore (Terlizzi).