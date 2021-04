Diagnosi di malattie oncologiche, INPS copre i costi dello screening

Lo stato di emergenza sanitaria potrebbe aver generato una riduzione dei servizi di prevenzione, in particolare gli screening diagnostici periodici programmati dalle ASL.Per garantire comunque a chi ha minore diponibilità economica tale opportunità, l'Inps ha istituito in via sperimentale il nuovo servizio di Screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie oncologiche, destinato ai dipendenti iscritti al Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai pensionati aderenti al medesimo fondo che hanno un'età compresa tra i 58 e i 65 anni.Le patologie individuate sono Tumori della pelle, Tumori dell'apparato genitale maschile, Tumori dell'apparato genitale femminile. «Crediamo molto in questa iniziativa e siamo fiduciosi che vorrete diffonderla presso i vostri dipendenti, nelle modalità che riterrete più opportune» - si legge nella nota.Per richiedere il servizio basta andare sul portale istituzionale alla pagina Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche: