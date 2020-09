Dialogo di mezzogiorno con il candidato sindaco Corrado De Benedittis

Terzo appuntamento con le interviste alla carica di primo cittadino.Ospite di CoratoViva, intervistato dal direttore Giuseppe Di Bisceglie, sarà il candidato sindaco espressione delle liste "Demos", Rimettiamo in moto la città, Partito Democratico, Italia in Comune e Italia Viva, Corrado De Benedittis.Come di consueto, il candidato sindaco dialogherà con il direttore sui temi di attualità cittadina e risponderà in merito alla propria idea di città.Sarà possibile per i lettori e gli ascoltatori formulare in diretta delle domande da sottoporre al candidato sindaco.Appuntamento, dunque, a mezzogiorno insieme a Corrado De Benedittis.