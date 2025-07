Divampano le fiamme nella notte: distrutta un'auto in via Salvi

Le fiamme divampano in piena notte e inceneriscono un'auto. Un incendio è scoppiato intorno alle ore 02.45 della notte scorsa a Corato, in via Salvi, la stessa via dove fu ucciso, lo scorso dicembre, il 50enne. Ad essere colpita, per una serie di cause che sono ancora formalmente da accertare, unaAd allertare il, il numero unico di emergenza, sono stati alcuni residenti della zona, svegliati di soprassalto dai bagliori delle fiamme, dall'odore acre del fumo e dallo scoppio dei vetri e degli pneumatici dell'auto. Il veicolo, avvolto dalla fiammata partita come sempre dal vano motore, è stato completamente distrutto, in particolare all'interno dell'abitacolo. All'arrivo deinon è rimasto che domare il rogo e mettere in sicurezza l'area, ma l'auto è ormai inutilizzabile.Al termine delle operazioni di spegnimento dell'auto, immediatamente sono partiti i rilievi da parte dei caschi rossi dele il sopralluogo in zona alla ricerca di elementi funzionali alle indagini. Sul posto, infatti, sono arrivati anche idellaper gli accertamenti. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di individuare qualche passaggio sospetto che possa indirizzare l'attività investigativa inquirente.I militari dell'hanno anche ascoltato il proprietario dell'auto, mentre si confida in qualche testimone oculare. Si scava dunque per capire se possano esservi stati movimenti sospetti nei momenti precedenti all'episodio, poiché la dinamica dell'incendio, avvenuto in piena notte, lascia comunque aperta qualsiasi pista.