È il giorno della Maturità: ecco le tracce della prima prova

Al via la prima prova per oltre 524mila studenti italiani

Le tracce della prima prova

Oggi, mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 8.30, è ufficialmente iniziata la maturità per per oltre 524mila studenti italiani. La prima prova è quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici.Tutti gli studenti hanno a disposizione un massimo di sei ore per completare la prova scritta, scegliendo una delle sette tracce suddivise in tre tipologie: analisi e interpretazione del testo (Tipologia A), testo argomentativo (Tipologia B) e tema d'attualità (Tipologia C).

Tipologia A - Analisi e interpretazione del testo:

A1: Pier Paolo Pasolini, "Appendice I a 'Del Diario' (1943-1944)" da "Tutte le Poesie", a cura di Walter Siti (2009). Una poesia priva di titolo che rappresenta il sunto dell'itinerario letterario che l'autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza ;

A2: Giuseppe Tomasi da Lampedusa, "Il Gattopardo": si tratta del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

Tipologia B - Testo argomentativo:

B1: Piers Brendon, "Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo" (Carocci, 2005);

B2: Riccardo Maccioni, "Rispetto" è la parola dell'anno Treccani (Avvenire, 17/12/2024);

B3: Telmo Pievani, "Un quarto d'era (geologica) di celebrità" (Feltrinelli, 2022).

Tipologia C - Tema d'attualità:

C1: Paolo Borsellino, "I giovani, la mia speranza" (Epoca, 14/10/1992);

C2: Anna Meldolesi e Chiara Lalli, "L'indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?" (7-Sette, 13/12/2024).

La Maturità proseguirà giovedì 19 giugno con la seconda prova scritta, che riguarderà le discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio.