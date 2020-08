Donatello Chiarelli: «Mi candido perché voglio cambiare con voi»

Corato il nostro paese, il mio paese, il paese che amo. Qui ho le mie radici, la mia famiglia, i miei amici, qui ho deciso di ritornare dopo aver conseguito all'Alma Mater Studiorum di Bologna con il massimo dei voti la laurea in Ingegneria Gestionale e di esercitare la professione di ingegnere e formatore con impegno e dedizione.Qui ho appreso piano piano la passione per la res pubblica, per una politica pensata e agita e non solo parlata, qui ho incontrato e vissuto grandi esempi (ma anche scempi) di chi ha governato la nostra Corato.Ho scelto di scendere in campo, di candidarmi perché voglio CAMBIARE con voi!Per noi non voglio più un Paese senza guida e/o con guide immature ed egoistiche che hanno reso fallimentari le nostre economie, le nostre attività e la nostra vita sociale.Proprio attraverso una sincera e leale alleanza di tutte le forze che hanno scelto di supportare il nostro stimato Candidato Sindaco Luigi Perrone e che sentono vivo il dovere civico e morale di restituire dignità e forza a Corato credo che IL CAMBIAMENTO possa avvenire.Sono certo di appartenere alla più credibile alternativa possibile e di poter portare con le mie competenze e la mia giovane e forte determinazione un valore aggiunto ed un'azione di miglioramento concreta. Un'azione basata su un programma condiviso e frutto di un patto comune che abbracci a tutto tondo ogni settore della nostra vita da quello sociale, professionale, economico, finanziario, inclusivo di tutti e non esclusivo, dove si faccia attenzione ai bambini e anziani, all'ambiente, al promuovere la non violenza, dove si lotti contro la criminalità. Abbiamo il diritto di vivere in serenità!Sento vivo il bisogno di costruire per noi e per le future generazioni una Corato che sia eccellenza nel e attraverso il settore Digitale vera e trasversale svolta per il nostro futuro. Noi possiamo, noi vogliamo, noi dobbiamo ri-costruire la nostra Corato attraverso la scelta di una più efficiente e moderna amministrazione.