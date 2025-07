Due furti sventati, un'auto recuperata: alta l'attenzione della Metronotte

Alcuni ladri hanno provato a varcare la soglia di una villetta di Corato, sulla 234, ma sono stati messi in fuga dalle pattuglie della. Altri hanno puntato ad un appartamento a Ruvo di Puglia, ma sono stati costretti a dileguarsi dopo l'intervento dei vigilantes, gli stessi che hanno ritrovato un'auto rubata a Terlizzi.Scene analoghe si sono ripetute durante l'ultimo weekend. Forse ad agire è un'unica banda, di sicuro soggetti della zona, che ci hanno provato per primi a Corato, sabato scorso, presso una villetta ubicata sulla strada provinciale 234. «I banditi hanno cercato di sabotare l'impianto d'allarme - si legge sulla pagina-, ma le loro manovre sono state scoperte dalle nostre guardie particolare giurate che sono riuscite a mandare a monte i piani dei ladri. Nulla è stato asportato».Nel secondo caso, avvenuto nella giornata di domenica scorsa a Ruvo di Puglia, i topi d'appartamento hanno preso di mira un'abitazione di via de Curtis. «Anche in questo caso - ha fatto sapere l'istituto di sicurezza - il tentativo di sabotaggio dell'impianto di allarme non è sfuggito alle nostre guardie particolari giurate che hanno sventato il furto. Nulla è stato asportato». In entrambi gli episodi sono intervenuti i, a cui sono affidate le indagini per l'individuazione dei ladri.Martedì, infine, la stessaha recuperato a Terlizzi, occultata in un terreno agricolo nei pressi di via Appia, una Alfa Romeo Stelvio rubata. «Sul veicolo i segni di un inizio di processo di smontaggio dello stesso, verosimilmente interrotto da un'azione di disturbo». Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i