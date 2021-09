Due giorni per parlare di legalità, giustizia e libertà

Seconda edizione del Festival della Legalità, dopo lo stop forzato del 2020. La manifestazione, promossa dall'associazione politico culturale Nuova Umanità, metterà al centro temi come legalità, giustizia e libertà.L'evento si articolerà in due giornate, sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre alle ore 20 e si svolgerà in Piazza Mentana.«Avremo modo di ascoltare esperienze vissute per riflettere, confrontarci e per far si che la legalità entri nello stile di vita di ciascuno. La condivisione delle esperienze è importante perché può darci la forza ed il coraggio di dare nuove risposte alla", come l'ha definita il dott. Giuseppe Gatti, magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo» comunicano gli organizzatori dell'iniziativa.Nella prima serata gli ospiti saranno don Riccardo Agresti, responsabile del progetto "senza sbarre", il dott. Giannicola Sinisi, Sostituto Procuratore presso la Corte di Appello di Bari e la dott.ssa Maria Giuseppina D'Addetta, Magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Bari; mentre nella serata di domenica parleranno al pubblico la scrittrice Florisa Sciannamea, la Consigliera regionale e vice Presidente della Commissione di studio sul fenomeno della criminalità in Puglia Debora Ciliento, e l'ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti.«Riteniamo necessario sensibilizzare le coscienze sul tema della legalità perché si formi una nuova cultura della legalità, quella che ci insegna tra l'altro a non girarci dall'altra parte» affermano gli organizzatori.Le serate si svolgeranno nel rispetto della normativa anticovid. Accesso solo con green pass.