Educazione motoria nelle elementari, Piarulli (M5s): «Lo sport al centro della crescita dei nostri figli»

«Non si può che esprimere soddisfazione per l'introduzione e il finanziamento in manovra dell'insegnamento dell'educazione motoria per le classi di quarta e quinta elementare».A dirlo è la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento cinque stelle, particolarmente sensibile ai bisogni dei minori anche alla luce del suo incarico di presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta "Il Forteto".«Si tratta di una misura cui il Movimento cinque stelle lavorava da tempo - sottolinea la parlamentare - e personalmente avevo presentato una proposta di legge a mia prima firma, depositata al Senato, in cui dove si prevedeva l'insegnamento di discipline sportive nella scuola primaria. È una norma che dà finalmente dignità al ruolo dello sport nella scuola dell'obbligo, poiché lo sport è sinonimo di vita sana, disciplina e rispetto, e meritava un insegnamento ad hoc già dalle elementari.Finalmente i nostri studenti più giovani avranno la possibilità di fruire di due ore settimanali di educazione fisica, come una vera e propria materia curriculare. Ma soprattutto sarà positiva l'introduzione degli insegnanti di educazione motoria, specializzatisi in tale materia con un apposito percorso universitario. Con questa misura - conclude Piarulli - lo sport fa un importante passo avanti anche in vista della scoperta e sviluppo di nuovi talenti, forieri di successi cui il nostro Paese ci ha così bene abituato soprattutto quest'anno».