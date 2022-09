Elezioni, Abbaticchio chiude la campagna a Corato con Decaro

SI svolgerà a Corato, in piazza Cesare Battisti a partire dalle ore 20:30, il comizio di chiusura della campagna elettorale di Michele Abbaticchio, candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Puglia 4 per la coalizione di centrosinistra "Italia democratica e progressista".Prevista la partecipazione delle candidate e dei candidati nei listini plurinomininali delle forze politiche di coalizione, del Sindaco di Bari Antonio Decaro e di 12 Sindaci di comuni dell'Area Metropolitana di Bari.«Michele Abbaticchio è espressione del territorio di cui ben conosce problemi e potenzialità. Significativo è stato anche il suo impegno, da Sindaco, contro la criminalità organizzata. Potrà rappresentare il collegio parlamentare in modo autorevole e con la determinazione che gli è propria» è quanto evidenziato da Demos, parte integrante della coalizione di centrosinistra e forza che esprime, proprio a Corato, il Sindaco Corrado De Benedittis, degli assessori e dei consiglieri comunali di riferimento.