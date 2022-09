Elezioni, come si vota alle urne. Un vademecum per non sbagliare

Non c'è la possibilità di indicare una preferenza, no al disgiunto. Tutti gli errori da non commettere

fare una X sul simbolo della lista, in questo caso il voto di estende anche al candidato uninominale ad essa collegato;

fare una X sul nome del candidato uninominale, in questo caso il voto si estende alla lista o alle liste ad esso collegato. Il voto sarà poi distribuito in modo proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista;

fare una X sul candidato uninominale e su una delle liste che lo appoggia.

Le elezioni del 25 settembre, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sono sempre più vicine. Per evitare errori e schede nulle, è stato diffuso un piccolo vademecum su come si vota e quali sono le possibilità previste. Ci si potrà recare alle urne solo nella giornata di domenica, dalle 7 del mattino fino alle 23.Queste le diverse possibilità di voto:Non è possibile fare un voto disgiunto, ovvero una croce sul nome di un candidato uninominale e una croce su una lista non collegata ad esso. Allo stesso modo non è valido il voto espresso mettendo una croce sul nome di uno dei candidati al plurinominale.Ecco alcune schede riepilogative delle possibilità che l'elettore ha per esprimere il proprio voto.