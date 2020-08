Elezioni: Lenoci, Loizzo e parte del fu Polo di Centro si schierano con Bovino

Quattro partiti che fanno quadrato attorno alla figura di Vito Bovino come candidato sindaco, costruendo accanto al leader del progetto "Nuova Umanità" una coalizione che non ha intenzione di stare a guardare l'attività degli altri competitor ma che ha voglia di affermarsi alle prossime elezioni amministrative.La bizzarra esperienza dello scorso anno, con la proposta di ben nove candidati alla carica di primo cittadino, ha insegnato qualcosa: bisogna fare sintesi e non disgregare le forze. E sembrerebbe che sia questa la riflessione che ha animato alcuni gruppi politici a convergere sulla figura di Vito Bovino come candidato sindaco.Emanuele Lenoci e Paolo Loizzo, due dei candidati sindaci delle scorse amministrative, hanno fatto il passo indietro a favore di Bovino e hanno deciso di sostenerlo in questa campagna elettorale con le loro liste "Associazione Progresso Etico" e "Indipendenza Civica".Insieme a loro entrano nella partita anche Mario Matteo Malcangi e la lista "Sud al Centro", sino allo scorso anno pilastro della coalizione del Polo di Centro, Puglia Popolare e Realtà Pugliese.«L'accordo è frutto di un lavoro comune iniziato già da tempo, durante il quale abbiamo gettato le basi per una coalizione solida e dalle giuste competenze amministrative. Ha inizio dunque, un percorso politico, fatto di dialogo, esperienza e freschezza» si legge nella nota che sancisce l'alleanza.