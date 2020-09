Fai rumore! Nichi Vendola e Nicola Fratoianni stasera in piazza per Nico Bavaro 

Fai rumore! Per l'evento finale della campagna elettorale di Nico Bavaro, candidato al consiglio regionale per Puglia Solidale e Verde, scendono in campo i big.Stasera, venerdì 18 settembre, a Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 20 al fianco di Bavaro ci saranno Nichi Vendola, Governatore della Regione Puglia dal 2005 al 2015, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali nonché portavoce nazionale di Sinistra Italiana e Daniele de Gennaro, consigliere comunale di PrimaVera Alternativa. Vendola, Fratoianni e de Gennaro accompagneranno Nico Bavaro nell'ultimo decisivo passo prima delle urne, concludendo un percorso lungo e partecipato che ha ridato voce alle istanze e alle speranze di tanti cittadini pugliesi.