Esplosione in via San Vito, ancora in rianimazione le due donne ustionate

Sono ancora ricoverate nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari la donna di 42 anni e la ragazza di 11 anni che lo scorso venerdì, 1° agosto, sono rimaste ustionate a causa di una violenta esplosione in un pianterreno in via San Vito, a causa della fuga di gas da una bombola gpl.In prognosi riservata per via delle condizioni critiche, entrambe sono, però, fortunatamente vive, sebbene abbiano riportato ustioni di rilevante entità, con estensione tra il 60 e il 100 per cento del corpo.Sarà un percorso di lenta e lunga ripresa a seguito di un evento così traumatico.