Esplosione in via San Vito, disposto il trasporto in Svizzera per la ragazza di undici anni

Continua l'attento monitoraggio delle condizioni di salute della ragazza di undici anni travolta dalle fiamme venerdì scorso, 1° agosto, a causa di un'esplosione di una bombola gpl in un pianterreno in via San Vito. Ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari per aver riportato il 50% di ustioni sul corpo,, dove risiede.L'adolescente si trovava a Corato per la pausa estiva e nei tragici momenti della deflagrazione era insieme alla quarantaduenne, sua parente, venuta a mancare nella giornata di ieri, martedì 5 agosto.Vista la precarietà del suo stato, si è preferito, dunque, procedere con il rimpatrio per garantire l'assistenza medica vicino ai suoi cari.