Tragedia di via San Vito oggi i funerali di Mariangela Ieva, vittima dell'incendio

Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Mariangela Ieva, la 42enne tragicamente scomparsa a seguito delle ustioni riportate nell'incendio della sua abitazione, avvenuto lo scorso 1° agosto in via San Vito. La donna è deceduta al Policlinico di Bari dopo quattro giorni di agonia. Le ferite si sono rivelate troppo gravi.Il rito funebre si celebrerà alle ore 16:00 nella chiesa MatriceOltre a Mariangela Ieva, nel rogo è rimasta gravemente ustionata anche una ragazzina di 11 anni.Nel frattempo, la Polizia di Stato prosegue le indagini per accertare le cause dell'incendio.Da un primo riscontro, sembrerebbe che l'esplosione sia stata provocata da una bombola di gas presente nell'abitazione, ma sono necessari ulteriori accertamenti per confermare la dinamica dei fatti.