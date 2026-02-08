Condivisione
Condivisione
Cultura

Essere adolescenti oggi: due incontri a Corato

Si svolgeranno il 12 e 13 febbraio

Corato - domenica 8 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Due giorni di formazione con attività dedicate all'analisi del disagio giovanile, alle strategie di aggancio educativo e ai nuovi pattern di dipendenza,con momenti di dialogo e confronto condiviso

In programma giovedì 12 (ore 8.30 - 17.30) e venerdì 13 febbraio (ore 8.30 - 13.00) presso la Biblioteca Comunale M.R. Imbriani di Corato (Largo Plebiscito 21), l'evento di formazione essere adolescenti oggi: tra deep digital e realtà. Disagio giovanile e nuove forme di dipendenza, promosso da Comunità Oasi nell'ambito del Progetto A.GAP.E., sostenuto da Fondazione Con il Sud. L'evento è accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali Puglia ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Corato.

Le attività si articoleranno in sessioni dedicate all'analisi del disagio giovanile, alle strategie di aggancio educativo e ai nuovi pattern di dipendenza, con momenti di dialogo e confronto condiviso. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento e riflessione sui principali cambiamenti che caratterizzano l'adolescenza nello scenario contemporaneo, con particolare attenzione al rapporto tra dimensione digitale, costruzione dell'identità, benessere psicofisico e nuove forme di disagio e dipendenza.

L'evento si configura come un momento di incontro e confronto rivolto a professionisti, operatori e figure educative impegnate nei contesti sanitari, sociali e formativi del territorio, con l'intento di accrescere la consapevolezza sui fenomeni emergenti legati all'uso delle tecnologie, ai nuovi linguaggi giovanili e alle modalità di partecipazione delle nuove generazioni.

La proposta formativa intende, inoltre, fornire chiavi di lettura e strumenti utili per riconoscere i segnali di disagio, comprendere i meccanismi delle dipendenze comportamentali e promuovere pratiche educative orientate alla prevenzione e al benessere.

Le attività si svolgeranno secondo il seguente programma:

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Adolescenza e disagio giovanile
ore 8.30-13.00
Saluti istituzionali
Dalla prevenzione alla partecipazione: costruire un ecosistema educativo per e con gli adolescenti a cura del Dott. Saverio Colasuonno -
Leggere e interpretare i segnali di sofferenza negli adolescenti a cura del Dott. Flavio Gioia
Metodi e strategie per facilitare l'accessibilità dei giovani alla vita pubblica a cura del Dott. Pasquale Costanzo
Aggancio, nuovi linguaggi e partecipazione giovanile
ore 14.00-17.30
Nuove Forme: relazioni che curano a cura della Dott.ssa Luisa Pennisi e Dott.ssa Paola Chesi

VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Nuovi pattern di dipendenza
ore 8.30-13.00
Dipendenze digitali, minori, gaming: una sfida contemporanea a cura della Dott.ssa Angela Lacalamita
Evoluzione delle tendenze ludiche a cura del Dott. Pasquale Facchini
Tavola rotonda

È possibile iscriversi all'evento compilando il form disponibile a questo link.
  • eventi
Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
9 febbraio 2026 Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
9 febbraio 2026 Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
Altri contenuti a tema
Corato protagonista a Evolio Expo 2026 Territorio Corato protagonista a Evolio Expo 2026 La città si presenta con il progetto "Corato Cultivar Bellezza"
Vinicio, a Trani prende forma un nuovo locale in pieno centro Speciale Vinicio, a Trani prende forma un nuovo locale in pieno centro Un format che unisce cucina e vino nel cuore della città
Ritorna "Chiavi di lettura": tappa anche a Corato Eventi Ritorna "Chiavi di lettura": tappa anche a Corato Tema di questa nuova edizione sarà "Dalle parole alla Parola"
Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi” Attualità Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi” Esperienze sul campo per Simona e Grazia, studentesse premiate dal Viva Network
A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari" Eventi A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari" Si svolgerà alla biblioteca comunale il 22 gennaio
"Note in crescendo": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone Eventi "Note in crescendo": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone Un concerto dei Classic Sound Trio
Armonie di Natale: il coro Hope Jubilee Singers in concerto a Corato Eventi Armonie di Natale: il coro Hope Jubilee Singers in concerto a Corato Appuntamento il 3 gennaio nella chiesa del Sacro Cuore
La magia del borgo: oltre 30.000 visitatori per il Villaggio di Babbo Natale Attualità La magia del borgo: oltre 30.000 visitatori per il Villaggio di Babbo Natale Prossimo appuntamento domani con Loredana Bertè
La Misericordia dona un defibrillatore alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie
9 febbraio 2026 La Misericordia dona un defibrillatore alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie
Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato
9 febbraio 2026 Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato
Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso da SANB
9 febbraio 2026 Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso da SANB
Approvato ultimo bilancio di previsione del mandato De Benedittis
9 febbraio 2026 Approvato ultimo bilancio di previsione del mandato De Benedittis
Il Tandoi apre di sera
9 febbraio 2026 Il Tandoi apre di sera
L’attore e scrittore Fabio De Nunzio all’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi  per parlare di bullismo
9 febbraio 2026 L’attore e scrittore Fabio De Nunzio all’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi  per parlare di bullismo
Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva
8 febbraio 2026 Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva
Anziano ostaggio di una baby-gang, ma arriva la Polizia. Fermato un 14enne
7 febbraio 2026 Anziano ostaggio di una baby-gang, ma arriva la Polizia. Fermato un 14enne
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.