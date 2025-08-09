Estate in Puglia
Estate in Puglia
Eventi

Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto

Tutti gli appuntamenti del fine settimana

Corato - sabato 9 agosto 2025

L'estate pugliese continua con grandi appuntamenti e serate all'insegna dell'intrattenimento. Tra sagre, mostre e concerti, ecco gli eventi più attesi del fine settimana.

Bisceglie

Concerto "Sol dell'Alba", 9 agosto
All'alba di sabato 9 agosto 2025, quando il cielo si tinge delle prime luci del giorno e il mare Adriatico riflette i colori dell'aurora, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese: Sol dell'Alba, l'evento-spettacolo che, dal 2019, unisce musica, territorio e cultura in uno scenario mozzafiato.


Nona edizione del Palio della Quercia, 9 agosto
L'associazione Schára, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, è lieta di annunciare la nona edizione del Palio della Quercia, che si terrà sabato 9 agosto sul waterfront del porto turistico di Bisceglie, nel giorno che precede i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantalone, patroni della città.

Festa Patronale - 9,10 agosto

Nino Buonocore in concerto alla Svevarena a Bisceglie, 10 agosto
Nino Buonocore, artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni '80 in poi, rivisita il suo repertorio in chiave jazz con una band d'eccezione.

San Ferdinando

Sport night, piazza della costituzione, 8-9 agosto

Trani

La settimana medievale, 8-10 agosto
Trani si prepara alla Settimana Medievale in un'esplosione di colori, suoni e tradizioni che animerà Piazza Duomo a Trani con sbandieratori, lancieri, figuranti e un drago maestoso che si riuniranno per l'inizio ufficiale della "Settimana Medievale", un evento che quest'anno celebra i 20 anni dell'Associazione culturale Trani Tradizioni.

Trani Classic Festival, 9 agosto
Il Trani Classic Festival raddoppia le emozioni e, dopo l'inaugurazione, si prepara a un nuovo imperdibile appuntamento con due giovani pianisti italiani: Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce entrambi originari della provincia di Bari e con un percorso formativo legato al Conservatorio di Musica "N. Piccinni" del capoluogo pugliese.

Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
La Fondazione S.E.C.A., sensibile alle crescenti richieste dei turisti, incuriositi dalle aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana, avvenute durante la festa patronale, apre le sue porte anche nel weekend del 9 e 10 agosto.

Pop Art di Marcello Quarta, 9 agosto
Il Polo Museale di Trani, nell'estate tranese 2025, per la rassegna di eventi "Fuori Museo – 10° edizione", si tinge di acrilici colori sgargianti, tipici della pop art: collage e applicazioni di vario genere saranno al centro dello spazio espositivo della Corte con le opere dall'estro spiccato dell'artista leccese Marcello Quarta.

Andria

Spettacolo delle Perseidi, 10 agosto
Lo spettacolo delle Perseidi si sposta tra le geometrie perfette di Castel del Monte, con l'evento "Sotto il cielo di Federico II". Dalle ore 20.30, esperti del Planetario accompagneranno i presenti nell'osservazione delle stelle cadenti e nel riconoscimento delle principali costellazioni, offrendo un evento di grande suggestione.

Giovinazzo

Concerto Irene Grandi, 9 agosto
Giovinazzo ospiterà domani sera, 9 agosto, una tappa del tour 2025 di Irene Grandi. Appuntamento dalle ore 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II con "Festival in...Porto".

Terlizzi

Festa maggiore, 9-10 agosto
Il programma completo religioso e civile dei festeggiamenti.

  • eventi
Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo
9 agosto 2025 Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo
Nuova Matteotti Corato, Marco D'Imperio nello staff tecnico
9 agosto 2025 Nuova Matteotti Corato, Marco D'Imperio nello staff tecnico
Altri contenuti a tema
“Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia Speciale “Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia Tutte le novità e le modalità di partecipazione dell’edizione 2025
Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Un fine settimana ricco di appuntamenti
Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Speciale Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Sul mare di Trani gusto, relax e le note di Enzo Marino & la Big Band
«Un premio che apre al futuro», Network Contacts offre 15 stage formativi per "100x100 Maturi" Speciale «Un premio che apre al futuro», Network Contacts offre 15 stage formativi per "100x100 Maturi" Possono aderire i neodiplomati con 100 e 100 e lode del territorio, premiati dal Viva Network al Gran Shopping Molfetta
Emozioni da 100 e lode, successo per l'edizione 2025 di "100x100 Maturi" - FOTO Emozioni da 100 e lode, successo per l'edizione 2025 di "100x100 Maturi" - FOTO Premiati dal Viva Network oltre 270 studenti: ospite sul palco Marco Camisani Calzolari
"100x100 Maturi", oggi a Molfetta grande festa per 270 studenti da sei città "100x100 Maturi", oggi a Molfetta grande festa per 270 studenti da sei città Organizzato dal Viva Network, sarà ospite dell'evento Marco Camisani Calzolari: appuntamento in Piazza Ottagono nel Gran Shopping Mongolfiera
Corato aderisce alla mobilitazione nazionale “L’Ultimo Giorno di Gaza – L’Europa contro il genocidio” Attualità Corato aderisce alla mobilitazione nazionale “L’Ultimo Giorno di Gaza – L’Europa contro il genocidio” Appuntamento previsto domenica 27 luglio
“Aperitivo tra gli Ulivi”: emozioni, sapori e benessere nella magia dell’oliveto Lamacupa con Roberto Donadoni Speciale “Aperitivo tra gli Ulivi”: emozioni, sapori e benessere nella magia dell’oliveto Lamacupa con Roberto Donadoni Venerdì 1° agosto 2025 a Corato la IV edizione dell’evento che celebra l’Olio EVO tra sport, salute e cultura
Tentato omicidio a Corato: contestata l'aggravante del metodo mafioso
8 agosto 2025 Tentato omicidio a Corato: contestata l'aggravante del metodo mafioso
Novità a Corato, illuminazione pubblica in viale del Cimitero e via Lago Ragazzi
8 agosto 2025 Novità a Corato, illuminazione pubblica in viale del Cimitero e via Lago Ragazzi
Tragedia di via San Vito: oggi i funerali di Mariangela Ieva, vittima dell'incendio
8 agosto 2025 Tragedia di via San Vito: oggi i funerali di Mariangela Ieva, vittima dell'incendio
A Corato il secondo appuntamento del festival bandistico "A Tubo! "
8 agosto 2025 A Corato il secondo appuntamento del festival bandistico "A Tubo!"
“Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore
8 agosto 2025 “Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore
Il Basket Corato tra le migliori squadre d'Italia della DNG Under 19 Eccellenza
8 agosto 2025 Il Basket Corato tra le migliori squadre d'Italia della DNG Under 19 Eccellenza
2
Parco dell’Alta Murgia, Tarantini: «In questi sei anni abbiamo lavorato con passione»
7 agosto 2025 Parco dell’Alta Murgia, Tarantini: «In questi sei anni abbiamo lavorato con passione»
Nuovi commissari per i parchi pugliesi, le parole di Emiliano
7 agosto 2025 Nuovi commissari per i parchi pugliesi, le parole di Emiliano
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.