Eventi natalizi, il Comune raccoglie proposte

Il Natale è alle porte e la Giunta Comunale, con delibera numero 206 del 12 novembre 2021, ha disposto la promozione, nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2021 e fine gennaio 2022,di un programma di eventi di qualità al fine di offrire alla comunità cittadina occasioni di arricchimento culturale e d'arte nonché eventi tesi al potenziamento dei flussi turistici ed alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico culturale locale.Per tale motivo, nella giornata di oggi, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corato, all'indirizzo http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=1007193, l'avviso pubblico per la selezione di proposte, che devono attenere unicamente ad attività artistiche, culturali e di spettacolo senza fini di lucro e che abbiano come tema il Natale.Con l'Avviso l'Amministrazione si propone di individuare un numero presumibile di 15 iniziative culturali da integrare al programma di eventi da essa organizzati direttamente, o ritenuti di importanza strategica per la promozione del territorio e per il consolidamento delle tradizioni e del folklore locale.Ciascun operatore potrà presentare una sola proposta che potrà essere finanziata fino ad un importo massimo di € 2.500I soggetti proponenti, per la realizzazione della proposta presentata, possono beneficiare di ulteriori introiti derivanti da finanziamenti pubblici e privati, dalla vendita di titoli di accesso alla manifestazione, da sponsor, etc. Tali introiti dovranno essere riportati nel piano finanziario presentato indicando la fonte di entrata.Le iniziative dovranno osservare i regolamenti comunali ("Regolamento per la concessione del patrocinio e di contributi economici" ad associazioni, enti pubblici e privati") e le prescrizioni previste dalle norme vigenti (quelle in materia di Pubblico Spettacolo, i protocolli igienico-sanitari previsti dalla normativa anti Covid, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la conformità alle norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre prestazioni tecniche, quelle previdenziali e assistenziali per il personale impiegato nel rispetto dei contratti CCNL di Settore, quelle in materia di tutela e conservazione dei beni culturali, quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), esonerando il Comune da qualsiasi eventuale responsabilità connessa.Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 25 Novembre 2021 a mano all'Ufficio Protocollo dell' Ente, oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it indicando nell'oggetto: "Proposte relative ad attività culturali, artistiche e di spettacolo da realizzare tra il l'8 dicembre2021 e fine gennaio 2022".Le iniziative saranno valutate da una commissione, nominata dal Dirigente del V Settore, che avrà il compito di selezionare le proposte e predisporre la proposta di graduatoria, che sarà trasmessa alla Giunta.L'Assessore alle Politiche culturali, Beniamino Marcone, dichiara: "Passiamo dalla sospensione del Natale scorso ad un Natale che vuole certamente rivestirsi di una maggiore tranquillità e certezza. A questo approccio mentale deve necessariamente, gradualmente, seguire anche un approccio metodologico. Per questa ragione dopo un'estate in cui abbiamo cercato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di consentire ad un numero ampio di soggetti di potersi esprimere, per questo periodo di festività che ci apprestiamo a vivere abbiamo ritenuto, al fine di rispondere al principio di concentrazione per obiettivi, quindi a criteri quali-quantitativi, oltre che per una migliore efficacia fruitiva ed economicità della co-programmazione, di emanare un Avviso Pubblico che salvaguardi la maggiore pertinenza con le tematiche-finalità del programma stesso applicando più stringenti criteri selettivi e quindi implementare la necessaria imparzialità decisionale, bilanciando il tutto, per quanto possibile, con il carattere di creatività del Programma.Stiamo lavorando ad un Natale che si caratterizzi per eleganza e sobrietà, che valorizzi le tradizioni e sia attento alle persone. Coniugare proposti e visioni a metodi definiti e lineari è un passo essenziale per raggiungere l'obbiettivo."