Il coratino Piergiorgio Sarcina è campione di "Karting di Puglia e Basilicata"

Ancora una vittoria per, pilota di. Con uno stacco diche gli ha garantito la vittoria della classifica interregionale dell'per la categoria 75kg, il pilota si porta a casa la "" e il "TUn successo che arriva dopo latenutasi lo scorso. Con quest'ultima vittoria, nel campionato regionale, si è qualificato per lat che si terrà nel. Conosciamo meglio il campione con la nostra intervista."Bene e molto soddisfatto. La vittoria è il risultato di tanto sacrificio e di tanti weekend passati ad allenarmi"."In Puglia siamo un po' meno fortunati perché non abbiamo molte strutture in cui allenarci per la preparazione alle gare""All'inizio mi allenavo spostandomi per la Puglia, andando nei siti più vicini a me come: Martina Franca, Ginosa Marina e Margherita di Savoia. Adesso ho creato una mia scuola proprio a Corato, l' apuliaracingteam , pensata per sopperire a questa mancanza e consentire a tanti appassionati di karting di poter approfondire questa passione, crescere e chissà diventare anche dei piccoli campioni"."La mia scuola nasce proprio per trasformare la mia passione in lavoro ma soprattutto per dare le stesse opportunità a tutti i ragazzi e ragazze d'Italia, cercando di ridurre le distanze formative tra Nord e Sud. Chiunque, dai 16 anni in su, può affacciarsi a questa bellissima realtà"."Sin da piccolino. Adoravo guardare in tv i piloti che correvano. Purtroppo però ho potuto seguire questa passione solo in età più matura proprio per l'impossibilità di raggiungere le scuole di karting"."Sicuramente chi mi ha ispirato è stato uno dei campioni del mondo più conosciuto, Michael Schumacher"."Riprendendo il fatto che noi pugliesi partiamo con un leggero svantaggio dovuto alle poche scuole presenti sul territorio, mi sento di dire che, sebbene ci sia questa piccola paura, l'impegno e il sacrificio non si sono mai fermati e che la motivazione non ci manca".