L'iniziativa "Io merito - noi meritiamo" premia i 61 ragazzi meritevoli di Corato

Si รจ svolta ieri la ๐ฎ๐ง๐๐ข๐œ๐ž๐ฌ๐ข๐ฆ๐š ๐ž๐๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž della manifestazione "๐ˆ๐จ ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐จ - ๐ง๐จ๐ข ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐š๐ฆ๐จ", durante la quale sono stati premiati gli studenti e le studentesse residenti nel Comune di Corato che hanno conseguito la maturitร nel corrente anno scolastico con una votazione di 100 o di 100 e lode su 100.Sono intervenuti, il professor ๐‚๐จ๐ซ๐ซ๐š๐๐จ ๐๐ž ๐๐ž๐ง๐ž๐๐ข๐ญ๐ญ๐ข๐ฌ, Sindaco di Corato, la dottoressa ๐‹๐ฎ๐œ๐ข๐š ๐€๐๐๐š๐ซ๐ข๐จ, presidente Rotary Club Corato, la dottoressa ๐†๐ข๐ฎ๐ฌ๐ž๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐š ๐‹๐จ๐ญ๐ข๐ญ๐จ, dirigente dell'USR per la Puglia e il professor ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐œ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข๐ง๐จ, presidente nazionale della societร italiana di Bioetica e Comitati Etici. Ha magistralmente moderato la serataIl Sindaco ha sottolineato che non puรฒ esserci eccellenza senza un insieme di alunni e docenti che coltivino la conoscenza, esortando le eccellenze ad essere persone, dove il termine "" assume il significato di "".La presidente del Rotary Club Lucia Addario ha evidenziato come il Rotary con questa manifestazione voglia essere al fianco delle giovani generazioni, valorizzando quelle eccellenze che con tutta probabilitร saranno anche i leader di domani.La speranza รจ che essi possano intervenire concretamente ed adoperarsi nelle aree di interesse del Rotary International (costruzione della pace e prevenzione dei conflitti, prevenzione e cura delle malattie, acqua, servizi igienici e igiene, salute materna e infantile, alfabetizzazione e educazione di base, sviluppo economico comunitario, tutela dell'ambiente), augurando allo stesso tempo che possano seguire le loro passioni e godere delle cose semplici e degli affetti familiari, oltre che ad essere i leader di domani.Innovazioni e riforme sono i principali argomenti su cui si รจ incentrato il discorso della dott.ssa Lotito, che ha spiegato quali sono le trasformazioni che stanno investendo il sistema scolastico, nel quale talento e impegno vengono premiati per incentivare e far emergere nuove personalitร ed eccellenze.Invece Bellino รจ partito dal concetto del valore simbolico della manifestazione e del riconoscimento dell'eccellenza, perchรฉ "๐‘ฃ๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘–๐‘› ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘โ„Ž๐‘’ โ„Ž๐‘Ž ๐‘๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘”๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘–๐‘š๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–, ๐‘ž๐‘ข๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘– ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘‘๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ".Il valore e il riconoscimento del merito all'eccellenza, perรฒ, se fosse soltanto finalizzato alla esaltazione del risultato dei singoli individui sarebbe qualcosa di sterile: per rappresentare qualcosa di valido per tutti il riconoscimento รจ all'impegno e allo sforzo. "๐‘‚๐‘”๐‘›๐‘– ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘”๐‘Ž๐‘ง๐‘ง๐‘œ ๐‘“๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘›๐‘’, ๐‘œ๐‘”๐‘›๐‘– ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘”๐‘Ž๐‘ง๐‘ง๐‘œ ๐‘ ๐‘– ๐‘ ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ง๐‘Ž, ๐‘ ๐‘– ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘–๐‘› ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘”๐‘”๐‘–๐‘ข๐‘›๐‘”๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘ ๐‘ข๐‘œ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘œ, ๐‘ ๐‘ข๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘“๐‘–๐‘‘๐‘Ž ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘ข๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘ฃ๐‘’ ๐‘“๐‘ข๐‘›๐‘”๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘Ž ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘š๐‘–๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘–๐‘š๐‘๐‘’๐‘”๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘œ ๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž".Al termine degli interventi si รจ proceduto alla premiazione dei 61 ragazzi meritevoli residenti nel comune di Corato, i veri protagonisti della serata.