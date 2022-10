Sabato 15 ottobre, in piazza Mentana a Corato, si terrà la quinta edizione della "Festa della mandorla". L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 18:30.L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Quadratum con l'istituto di istruzione superiore "Oriani-Tandoi" (indirizzo alberghiero), gode del patrocinio del Comune di Corato ed è inserita nel calendario degli eventi di "Sei la mia città". La manifestazione è patrocinata anche dall'Unpli Puglia.La piazza coratina si trasformerà per l'occasione in una vera e propria cittadella della mandorla con degustazione di dolci artigianali prodotti dagli studenti dell'alberghiero, sfizi di mandorla e taralli, caffè leccese e gelato alla mandorlata.L'evento sarà animato dalle sonorità della "Amy'n Black Tribute band".