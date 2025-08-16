Il Baldacchino di San Cataldo torna a splendere nella Chiesa Matrice

Questa mattina la Deputazione Maggiore "San Cataldo", assieme al Presidente Aldo Scaringella ed alcuni componenti, alla presenza del Sindaco Corrado De Benedittis, che con tutta l'Amministazione Comunale ha sostenuto le spese di restauro, si sono prodigati nel montare il Baldacchino Processionale di San Cataldo che fin dal 1837 i nostri avi hanno portato in processione a devozione del Santo Patrono.Il Baldacchino è ritornato a splendere e a innalzarsi in Chiesa Matrice, grazie al lavoro eseguito dalla ditta Sobrietà S.r.l. di Maddalena Squicciarini e tutto il suo team. Le suppellettili sono quasi pronte per iniziare a vivere la Festa Patronale.L'appuntamento è per il 20 agosto per accogliere le Reliquie di San Cataldo da Taranto e iniziare così il Triduo in preparazione alla Festa più importante per i Coratini.