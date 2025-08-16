Baldacchino di San Cataldo
Baldacchino di San Cataldo
Religione

Il Baldacchino di San Cataldo torna a splendere nella Chiesa Matrice

Restaurato con il sostegno dell’Amministrazione Comunale

Corato - sabato 16 agosto 2025 15.54 Comunicato Stampa
Questa mattina la Deputazione Maggiore "San Cataldo", assieme al Presidente Aldo Scaringella ed alcuni componenti, alla presenza del Sindaco Corrado De Benedittis, che con tutta l'Amministazione Comunale ha sostenuto le spese di restauro, si sono prodigati nel montare il Baldacchino Processionale di San Cataldo che fin dal 1837 i nostri avi hanno portato in processione a devozione del Santo Patrono.

Il Baldacchino è ritornato a splendere e a innalzarsi in Chiesa Matrice, grazie al lavoro eseguito dalla ditta Sobrietà S.r.l. di Maddalena Squicciarini e tutto il suo team. Le suppellettili sono quasi pronte per iniziare a vivere la Festa Patronale.

L'appuntamento è per il 20 agosto per accogliere le Reliquie di San Cataldo da Taranto e iniziare così il Triduo in preparazione alla Festa più importante per i Coratini.
  • Festa San Cataldo
Ferragosto movimentato ladro seriale arrestato in flagranza
15 agosto 2025 Ferragosto movimentato ladro seriale arrestato in flagranza
Ferragosto, apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti a Corato
15 agosto 2025 Ferragosto, apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti a Corato
Altri contenuti a tema
Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo I dettagli del programma 2025 della festa verranno presentati lunedì 11 agosto
Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà Affidati a Maddalena Squicciarini i lavori sul prezioso manufatto del 1837
Festa Patronale di San Cataldo: torna il Luna Park a Corato Attualità Festa Patronale di San Cataldo: torna il Luna Park a Corato Sarà aperto nei giorni 23, 24 e 25 agosto
La processione del busto argenteo di San Cataldo a Corato Attualità La processione del busto argenteo di San Cataldo a Corato Alcuni momenti della seconda giornata e l'intervista a Monsignor D'Ascenzo e al sindaco
Sicurezza e Luna park a Corato: intervengono i partiti di opposizione Attualità Sicurezza e Luna park a Corato: intervengono i partiti di opposizione "La rinuncia dei giostrai a partecipare alla Festa Patronale rappresenta un grido d’allarme che non deve restare inascoltato"
La bellezza del primo giorno dedicato a San Cataldo Attualità La bellezza del primo giorno dedicato a San Cataldo Per la festa in onore del santo patrono: luminarie, bancarelle e musica
16 «Senza sicurezza», niente giostre a Corato per San Cataldo Cronaca «Senza sicurezza», niente giostre a Corato per San Cataldo Quest’anno la Festa patronale perde il tassello del divertimento. I giostrai: «Abbiamo bisogno di più controlli»
Celebrazioni di San Cataldo, la comunità di Corato si riunisce in preghiera Celebrazioni di San Cataldo, la comunità di Corato si riunisce in preghiera Grande partecipazione della città alla celebrazione liturgica di questa mattina
Ferragosto, cimitero di Corato chiuso nelle ore pomeridiane
15 agosto 2025 Ferragosto, cimitero di Corato chiuso nelle ore pomeridiane
Corato rinnova la tradizione: si accendono le Barche di Santa Maria - FOTO
14 agosto 2025 Corato rinnova la tradizione: si accendono le Barche di Santa Maria - FOTO
In corso pitturazione delle aule scolastiche e corridoi nel "Fornelli " di Corato
14 agosto 2025 In corso pitturazione delle aule scolastiche e corridoi nel "Fornelli" di Corato
Baby gang nel centro storico: ciclomotore rubato scoperto durante un controllo serale
13 agosto 2025 Baby gang nel centro storico: ciclomotore rubato scoperto durante un controllo serale
San Cataldo "come uno studente Erasmus ", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato
13 agosto 2025 San Cataldo "come uno studente Erasmus", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato
Questa sera l'accensione delle suggestive Barche di Santa Maria a Corato
13 agosto 2025 Questa sera l'accensione delle suggestive Barche di Santa Maria a Corato
Schianto tra due auto a Corato, un ferito soccorso dal 118
12 agosto 2025 Schianto tra due auto a Corato, un ferito soccorso dal 118
Il Comune di Corato finalista al Premio “PA OK!”
12 agosto 2025 Il Comune di Corato finalista al Premio “PA OK!”
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.