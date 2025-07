Festa Patronale di San Cataldo: torna il Luna Park a Corato

Il Comune di Corato conferma che, in occasione della, tornerà il tradizionaleLa Commissione Comunale per lo Spettacolo Viaggiante si è riunita il 30 giugno 2025, con largo anticipo rispetto agli anni passati, per organizzare al meglio l'evento. L'obiettivo è stato quello di dare ai giostrai il tempo necessario per prepararsi e assicurare che tutto si svolga in pienaL'area principale scelta per le attrazioni è quella di via Sant'Elia, vicino al parco comunale. Alcune attrazioni per bambini verranno invece sistemate in Largo Plebiscito.Durante l'incontro, è stata approvata la graduatoria provvisoria degli operatori ammessi e sono state avviate tutte le pratiche per ottenere le autorizzazioni necessarie, compresi i controlli tecnici sull'agibilità e la sicurezza dell'area.Saranno messi in atto piani precisi per la gestione delle emergenze, l'evacuazione e il rispetto delle norme contro gli incendi e il rumore.Ilsarà aperto nei giorniIl Comune ringrazia tutti gli operatori e i rappresentanti di categoria per la collaborazione e invita i cittadini a partecipare in serenità e allegria a un evento che è parte viva della nostra tradizione.