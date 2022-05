Fino al 20 giugno la mostra di National Geographic "Planet or Plastic?" fa tappa al Gran Shopping di Molfetta

Il Gran Shopping di Molfetta ha l'onore di poter annunciare l'installazione dell'importante mostra "Planet or Plastic?" a cura di National Geographic, in piazza Ottagono fino al 20 giugno. La mostra arriva in esclusiva in sette centri commerciali in Italia grazie alla partnership tra Cbre, leader mondiale nella gestione di centri commerciali, National Geographic e Plasticfree. Il progetto fotografico fa parte dell'omonima campagna internazionale lanciata da National Geographic per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza ambientale causata dal crescente impiego delle plastiche monouso.pe. Un viaggio tra alcune fra le più emozionanti immagini realizzate dai fotografi di National Geographic. Fra questi spicca il nome di Mandy Barker, un progetto fotografico di grande impatto emotivo realizzato con i rifiuti di plastica raccolti nelle spiagge di tutto il mondo.Antonio Rosiello, vicedirettore del Gran Shopping Molfetta, commenta così l'installazione delle opere nel centro commerciale: "L'onore di poter ospitare la prestigiosa mostra di National Geographic "Planet or Plastic?" si mescola alla reazione entusiasta di chi ammira le meravigliose immagini", commenta Rosiello, che sottolinea: "Presentare le disastrose conseguenze delle azioni sbagliate, provocate dalla mano dell'uomo, avrà lo scopo di regalare un'emozione indescrivibile, ne sono certo. In positivo o in negativo, sono opere capaci di suscitare stati d'animo indimenticabili e, ci auguriamo, un più attento modo di agire nel quotidiano, che è ciò che conta".Le immagini della mostra creano un percorso fotografico sviluppato in otto temi, dalla quantità di plastica prodotta nel mondo all'impatto sull'ambiente e sulla catena alimentare, dal riuso all'educazione individuale e collettiva, denunciando una delle più urgenti emergenze ambientali.. Fino al 20 giugno sarà possibile visitare la mostra permanente nello spazio più ampio del centro commerciale, piazza Ottagono.Per tutta la durata dell'iniziativa sarà inoltre possibile partecipare al concorso "Green & Win con PlasticNet", un quiz a tema ambientale per testare le proprie competenze legate alle buone pratiche ambientali. La partecipazione non è legata all'acquisto di prodotti e può avvenire esclusivamente online, sulle pagine dedicate ai concorsi di ciascuno dei centri commerciali coinvolti, oppure attraverso il QR Code esposto nelle gallerie dei mall. I partecipanti accederanno alle estrazioni dei premi in palio indipendentemente dal numero di risposte esatte: si possono vincere premi brandizzati PlasticFree, tra cui t-shirt, cappellini, shopper, borracce e monopattini elettrici.