"...Fino alle stelle!": lo spettacolo finale per i 150 anni del Teatro di Corato

Domenica 27 aprile, alle ore 19.00, è in programma "…Fino alle stelle!", commedia musicale di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, con la regia di Raffaele Latagliata.



Un viaggio emozionante, romantico e divertente attraverso l'Italia degli anni '50, raccontato con delicatezza e ironia. Protagonisti Tonino, cantastorie siciliano, e Maria, giovane dal talento nascosto, si lanciano in una folle scalata lungo lo Stivale alla ricerca di un sogno. Un racconto fatto di musica dal vivo, dialetti, leggende popolari e poesia, che si rivolge a tutti, grandi e piccoli, con il linguaggio universale del teatro.



Lo spettacolo rappresenta l'atto conclusivo delle celebrazioni per il 150° anniversario del Teatro, una serie di eventi, organizzati dal Comune di Corato e Puglia Culture che hanno riportato il teatro al centro della vita culturale cittadina.



A partire da ieri, martedì 15 aprile, al botteghino del Teatro Comunale è possibile ritirare gratuitamente gli inviti per assistere allo spettacolo. Ogni cittadino potrà ritirare un massimo di 2 inviti.



Orari di apertura del botteghino:

Martedì, giovedì e venerdì: ore 17.00 – 19.00

Mercoledì: ore 10.30 – 12.30