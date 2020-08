Fitto: «Saverio Tammacco volano per lo sviluppo della provincia di Bari»

"La Puglia domani" è la lista civica ispirata da Raffele Fitto per allargare al civismo dei territori la rappresentanza politica.Ed è stato proprio il candidato alla presidenza della Regione Puglia a presentarla e a ribadire l'importanza dell'equilibrio delle forze civiche e dell'esperienza di ognuno dei candidati, fondamentale per bilanciare l'equilibrio dell'intera coalizione.Non è un caso la scelta di Saverio Tammacco tra gli amministratori di spicco inseriti nel gruppo che forma "La Puglia domani" con cui è candidato al consiglio della Regione Puglia.«Avere nella mia lista Saverio Tammacco mi rende particolarmente contento. La sua presenza arricchisce non solo la lista ma un intero territorio che ha bisogno di ritornare a essere volano per lo sviluppo della provincia di Bari», è l'endorsement di Raffaele Fitto nei confronti di Saverio Tammacco.«E' una lista aperta che allarga i confini del centrodestra», ha continuato Raffaele Fitto, «ma è anche una lista competitiva, con candidati che vantano già esperienze amministrative e politiche ed è anche una importante apertura al mondo civile».Chiare anche le idee sul programma «che rappresenterà una svolta a quanto accaduto in questi anni», continua il candidato presidente, «con una idea di visione della Puglia come Regione che crea opportunità di lavoro per tutti e non dia posti di lavoro a qualcuno».Utilizzo dei fondi europei, nuove politiche agricole ma anche realizzazione di infrastrutture e abbattimento delle tasse tra le più esose d'Italia sono i punti cardine del programma di Raffaele Fitto, «programma che stiamo scrivendo con le forze del centrodestra e con questa lista» puntando all'innovazione.«Questo è un programma che nasce dalla nostra conoscenza del territorio e delle sue necessità. Essere in questa lista è la prosecuzione del lavoro compiuto a favore di tutta l'area metropolitana in questi anni che necessita di essere non solo rappresentata nell'istituzione regionale ma di sapere di avere amministratori capaci e attenti, con idee e progetti che rispondono alle loro richieste e alle esigenze», sono le parole a margine dell'evento di Saverio Tammacco.