Scuola e Lavoro
Formazione senza confini, la sfida internazionale dello “Stupor Mundi”
Tre docenti del liceo artistico in Spagna per un corso di potenziamento linguistico finanziato dai fondi PNRR
Corato - mercoledì 17 dicembre 2025 14.59
Tre docenti dell'I.I.S.S. Federico II, Stupor Mundi" sono partite per Malaga, Spagna, per partecipare ad un corso di formazione linguistica nell'ambito delle attività di mobilità internazionale finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e destinati alle scuole accreditate del programma Erasmus+.
Le docenti Mimma Amorese, Grazia Amoruso e Annamaria Rutigliano soggiorneranno a Malaga dal 14 al 20 dicembre, periodo durante il quale prenderanno parte al corso di Intermediate English, finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative in lingua inglese. Il percorso formativo è organizzato dall'ente iDevelop, realtà specializzata nella formazione internazionale dei docenti.
L'esperienza rappresenta un'importante opportunità di crescita professionale e personale, favorendo l'aggiornamento metodologico, il confronto con colleghi provenienti da diversi Paesi europei e il rafforzamento della dimensione internazionale dell'istituto.
Attraverso il programma Erasmus+ e il sostegno del PNRR, l'I.I.S.S. "Federico II, Stupor Mundi" continua a investire nella qualità dell'insegnamento e nello sviluppo delle competenze chiave del proprio corpo docente, con ricadute positive sull'intera comunità scolastica.
