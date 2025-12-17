Liceo artistico Stupor Mundi
Liceo artistico Stupor Mundi
Scuola e Lavoro

Formazione senza confini, la sfida internazionale dello “Stupor Mundi”

Tre docenti del liceo artistico in Spagna per un corso di potenziamento linguistico finanziato dai fondi PNRR

Corato - mercoledì 17 dicembre 2025 14.59
Tre docenti dell'I.I.S.S. Federico II, Stupor Mundi" sono partite per Malaga, Spagna, per partecipare ad un corso di formazione linguistica nell'ambito delle attività di mobilità internazionale finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e destinati alle scuole accreditate del programma Erasmus+.

Le docenti Mimma Amorese, Grazia Amoruso e Annamaria Rutigliano soggiorneranno a Malaga dal 14 al 20 dicembre, periodo durante il quale prenderanno parte al corso di Intermediate English, finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative in lingua inglese. Il percorso formativo è organizzato dall'ente iDevelop, realtà specializzata nella formazione internazionale dei docenti.

L'esperienza rappresenta un'importante opportunità di crescita professionale e personale, favorendo l'aggiornamento metodologico, il confronto con colleghi provenienti da diversi Paesi europei e il rafforzamento della dimensione internazionale dell'istituto.

Attraverso il programma Erasmus+ e il sostegno del PNRR, l'I.I.S.S. "Federico II, Stupor Mundi" continua a investire nella qualità dell'insegnamento e nello sviluppo delle competenze chiave del proprio corpo docente, con ricadute positive sull'intera comunità scolastica.
  • Liceo Artistico
Un omaggio a Don Ciccio Tattoli: 14ª edizione del Concorso Letterario “Cataldo Leone”
17 dicembre 2025 Un omaggio a Don Ciccio Tattoli: 14ª edizione del Concorso Letterario “Cataldo Leone”
Il filo della tradizione: una stella su Betlemme
17 dicembre 2025 Il filo della tradizione: una stella su Betlemme
Altri contenuti a tema
Il Liceo Artistico pronto ad accogliere gli studenti e genitori Il Liceo Artistico pronto ad accogliere gli studenti e genitori Open Day dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19
"Untitled": la voce silenziosa di una generazione tra terra e cielo Vita di Città "Untitled": la voce silenziosa di una generazione tra terra e cielo Il Liceo Artistico "Federico Stupor Mundi" di Corato rompe gli schemi con una mostra che è riscatto e profonda riflessione giovanile
Il “Federico II - Stupor Mundi” di Corato è il miglior liceo artistico di Puglia nella prosecuzione degli studi Il “Federico II - Stupor Mundi” di Corato è il miglior liceo artistico di Puglia nella prosecuzione degli studi Il liceo artistico coratino ha ottenuto 52.39 crediti, il punteggio più alto fra tutti i licei artistici della Puglia
A "Terrafuoco" di Terlizzi gli studenti del liceo artistico A "Terrafuoco" di Terlizzi gli studenti del liceo artistico Studenti della sezione Ceramica del Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi” di Corato protagonisti a “Terrafuoco” e “La Bottega Didattica” a Terlizzi
Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi Un nuovo percorso formativo per gli studenti dell’indirizzo Figurativo, che ora studiano la figura umana dal vero
La luce dell’inclusione illumina la scuola Vita di Città La luce dell’inclusione illumina la scuola Una sfera luminosa e i “ritratti d’autore” per celebrare la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità al liceo artistico Federico II Stupor Mundi 
Bollino Rosso successo per l'iniziativa scolastica contro la violenza di genere e il revenge porn Vita di Città Bollino Rosso successo per l'iniziativa scolastica contro la violenza di genere e il revenge porn Gli studenti delle classi terze dello Stupor Mundi e del Tandoi hanno accolto la testimonianza di una vittima e approfondito il percorso del "Codice Rosso" e il supporto territoriale
"Solar4Future", a Corato il futuro si illumina con l'energia solare e l'arte Attualità "Solar4Future", a Corato il futuro si illumina con l'energia solare e l'arte Studenti e docenti da cinque nazioni europee per un Erasmus+ KA220 che combina scienza, didattica e creatività con workshop di cianotipia e antotipia
Coltivitalia: a Corato un confronto sulle opportunità del Piano Olivicolo Pugliese
17 dicembre 2025 Coltivitalia: a Corato un confronto sulle opportunità del Piano Olivicolo Pugliese
Tangenti all'Asl Bari, due condanne e otto patteggiamenti. I NOMI
17 dicembre 2025 Tangenti all'Asl Bari, due condanne e otto patteggiamenti. I NOMI
"Corato Sound Fest ": sfida tra DJ, alla scoperta di nuove sonorità
17 dicembre 2025 "Corato Sound Fest": sfida tra DJ, alla scoperta di nuove sonorità
Vita indipendente delle persone con disabilità: «A Corato un traguardo arduo»
17 dicembre 2025 Vita indipendente delle persone con disabilità: «A Corato un traguardo arduo»
“Armonie di Natale”: a Corato due concerti tra barocco e virtuosismo nel programma “Incanto 2025”
17 dicembre 2025 “Armonie di Natale”: a Corato due concerti tra barocco e virtuosismo nel programma “Incanto 2025”
L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta
16 dicembre 2025 L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta
“Natale di bellezza in ospedale”: un'iniziativa rivolta alle donne presenti all’Umberto I di Corato
16 dicembre 2025 “Natale di bellezza in ospedale”: un'iniziativa rivolta alle donne presenti all’Umberto I di Corato
"Corato Cultivar Bellezza ": il brand che racconta le eccellenze territorio coratino
16 dicembre 2025 "Corato Cultivar Bellezza": il brand che racconta le eccellenze territorio coratino
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.