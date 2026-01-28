Liceo artistico
Scuola e Lavoro

“Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”

Teatro, lingua inglese e grandi temi senza tempo

Corato - mercoledì 28 gennaio 2026 12.31
In scena in questi giorni nell'Auditorium della scuola la rappresentazione di "Frankenstein", celebre opera di Mary Shelley in versione rivisitata, portata in scena in lingua inglese dalla compagnia teatrale TNT.
Si tratta di un appuntamento culturale di grande valore educativo, che unisce il fascino del teatro allo studio della lingua straniera e alla riflessione su temi profondi e sempre attuali.
Lo spettacolo, interamente recitato in inglese da attori professionisti madrelingua, rappresenta un'importante opportunità per gli studenti di avvicinarsi alla lingua straniera in modo coinvolgente e naturale.
Grazie alla professionalità della compagnia TNT , specializzata in teatro didattico, il testo viene reso accessibile e stimolante, favorendo la comprensione, l'ascolto e l'arricchimento del lessico, oltre a sviluppare interesse e motivazione verso lo studio dell'inglese.
Al termine i ragazzi avranno la possibilità di fare domande o interventi relativi al lavoro messo in scena.

L'opera di Mary Shelley, considerata un classico della letteratura mondiale, affronta temi di straordinaria attualità: il rapporto tra scienza ed etica, la responsabilità delle proprie azioni, il desiderio di conoscenza, ma anche la solitudine, l'emarginazione e il bisogno di accettazione. Attraverso la figura del dottor Frankenstein e della sua Creatura, il pubblico è invitato a interrogarsi sui limiti del progresso e sul significato profondo dell'essere umano.
La rappresentazione di "Frankenstein" non è solo uno spettacolo teatrale, ma un vero e proprio percorso formativo che stimola il pensiero critico e il confronto, offrendo agli studenti l'occasione di vivere la letteratura in modo diretto e dinamico che conferma il valore del teatro come strumento educativo e culturale all'interno della scuola.
