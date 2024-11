Fratelli d'Italia Corato si congratula con Fitto, nominato vicepresidente esecutivo della Commissione europea

Il Circolo territoriale di Fratelli d'Italia Corato si congratula con Raffaele Fitto per la nomina al ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea con la nota che segue."Quest'importante incarico attribuito al Commissario designato dall'Italia è una vittoria di tutti gli italiani, non solo del Governo o di una forza politica. Abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l'Europa intera, come l'agricoltura, la pesca, l'economia del mare, i trasporti e il turismo. Questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell'Italia in ambito europeo".