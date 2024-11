Fratelli d'Italia Corato, un incontro con il presidente provinciale Michele Picaro

Nella serata del 16 novembre, presso la sede del Partito di Fratelli d'Italia, Circolo Territoriale, Luigi Di Gennaro, in Via Matteo Renato Imbriani 44, si è tenuto un incontro con il Commissario Cittadino, Luigi Patruno, gli iscritti e i rappresentanti del Circolo Ambientale, Giorgio Almirante, ubicato in Via di Vittorio, 50.Sono state espresse e condivise le idee per le prossime attività da svolgere sul territorio al fine di promuovere il percorso politico-amministrativo e culturale di Fratelli d'Italia nella nostra città.All'incontro ha partecipato il Presidente Provinciale, Michele Picaro che ha apprezzato lo spirito costruttivo dei presenti, uniti nel portare avanti lo straordinario percorso di Giorgia Meloni.