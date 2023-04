Furti e incendi di auto nella notte:continua a dilagare il preoccupante fenomeno in citta'

Notte movimentata quella appena trascorsa.Tre episodi distinti hanno impegnato le forze dell'ordine in una citta' che sembra sempre piu' fuori controllo.Il tentativo di furto di auto nel parcheggio del nosocomio andato male , non ha scoraggiato i malfattori a portare a segno quello di una Mercedes di grossa cilindrata dal centro cittadino.Nel frattempo in via Tarantini ennesimo rogo di auto ormai "cronica cronaca" delle notti coratine.Un fenomeno sempre piu' diffuso e sempre piu' preoccupante quello dei furti, che insieme agli incendi dolosi notturni, non fa di certo dormire sonni tranquilli agli automobilisti e residenti di Corato