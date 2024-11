Furti nella zona Belloluogo e Bracco, rubati oggetti in oro

In uno dei casi i proprietari erano ancora in casa

A Corato continuano i furti negli appartamenti. Gli ultimi due si sono verificati ieri pomeriggio all'interno di due ville situate nella zona Belloluogo e Bracco.In due casi i malviventi sono dovuti fuggire a causa dell'arrivo delle guardie giurate che hanno scongiurato il pericolo di danni maggiori ai proprietari delle ville.Ma a stupire gli agenti è stato il fatto che, poco dopo i primi tentativi di furto, gli stessi ladri si siano introdotti in una villa con all'interno i proprietari. Questi ultimi, all'inizio, non si sono accorti della presenza dei malviventi e solo dopo molto tempo hanno constatato che c'era stata un'intrusione.Da quanto riferito dalle guardie giurate, in quest'ultimo tentativo di furto, i malviventi avrebbero rubato qualche oggetto in oro.Carabinieri e Polizia sono intervenuti per i consueti accertamenti.