Guardie campestri
Cronaca

Furto sventato dalle Guardie Campestri

Radio‑allarme decisivo: malviventi in fuga e nessun danno per l’associato

Corato - lunedì 19 gennaio 2026 23.20
Nel tardo pomeriggio di oggi un nuovo tentativo di furto ai danni di un casolare con annesso deposito agricolo è stato bloccato grazie al tempestivo intervento della pattuglia delle Guardie Campestri di Corato.
L'allarme è scattato immediatamente grazie al sistema di radio‑allarme installato nella struttura, che ha segnalato l'intrusione consentendo un'azione rapida ed efficace.

Si tratta del secondo episodio in meno di due mesi ai danni dello stesso associato. I malviventi, colti di sorpresa dall'arrivo della guardia, si sono dati alla fuga senza riuscire ad asportare nulla.

Durante il sopralluogo, l'operatore ha riscontrato il taglio della recinzione perimetrale, lo squarcio delle lamiere del deposito agricolo e la manomissione dell'impianto di accensione di un camion presente sul posto, probabilmente nel tentativo di rubarlo.

Poco dopo è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato per gli accertamenti e i rilievi di rito.

Ancora una volta la combinazione tra tecnologia e presenza costante sul territorio si conferma un deterrente concreto contro i furti nelle campagne, garantendo sicurezza e tutela agli associati.
FAS Basket Corato, vittoria convincente contro l'Adria Bari
19 gennaio 2026 FAS Basket Corato, vittoria convincente contro l'Adria Bari
Nasce a Corato il "Comitato per il no " al Referendum sulla Giustizia
19 gennaio 2026 Nasce a Corato il "Comitato per il no" al Referendum sulla Giustizia
La NMC fa tremare Nardò ma alla fine la spuntano i padroni di casa
19 gennaio 2026 La NMC fa tremare Nardò ma alla fine la spuntano i padroni di casa
Corato, colpaccio esterno in ottica salvezza: Real Siti sconfitto 0-3
19 gennaio 2026 Corato, colpaccio esterno in ottica salvezza: Real Siti sconfitto 0-3
Real Siti-Corato, Doudou: «Non potevo rifiutare, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo prima possibile»
17 gennaio 2026 Real Siti-Corato, Doudou: «Non potevo rifiutare, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo prima possibile»
Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali: storia, luoghi comuni e proverbi
17 gennaio 2026 Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali: storia, luoghi comuni e proverbi
Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte
17 gennaio 2026 Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte
A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari "
17 gennaio 2026 A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari"
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: incontri anche a Corato
17 gennaio 2026 Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: incontri anche a Corato
Ritrovate due auto rubate e cannibalizzate in contrada Missori–San Pietro
16 gennaio 2026 Ritrovate due auto rubate e cannibalizzate in contrada Missori–San Pietro
