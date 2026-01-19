Furto sventato dalle Guardie Campestri

Nel tardo pomeriggio di oggi un nuovo tentativo di furto ai danni di un casolare con annesso deposito agricolo è stato bloccato grazie al tempestivo intervento della pattuglia delle Guardie Campestri di Corato.L'allarme è scattato immediatamente grazie al sistema di radio‑allarme installato nella struttura, che ha segnalato l'intrusione consentendo un'azione rapida ed efficace.Si tratta del secondo episodio in meno di due mesi ai danni dello stesso associato. I malviventi, colti di sorpresa dall'arrivo della guardia, si sono dati alla fuga senza riuscire ad asportare nulla.Durante il sopralluogo, l'operatore ha riscontrato il taglio della recinzione perimetrale, lo squarcio delle lamiere del deposito agricolo e la manomissione dell'impianto di accensione di un camion presente sul posto, probabilmente nel tentativo di rubarlo.Poco dopo è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato per gli accertamenti e i rilievi di rito.Ancora una volta la combinazione tra tecnologia e presenza costante sul territorio si conferma un deterrente concreto contro i furti nelle campagne, garantendo sicurezza e tutela agli associati.