Incendio scongiurato in contrada Le Cruste: la tempestività delle guardie campestri evita il peggio

Un potenziale disastro è stato sventato nelle prime ore di questa mattina grazie alla prontezza e all'efficienza di una pattuglia delle guardie campestri di Corato.Intorno alle 3:00, durante il consueto giro di controllo notturno, gli agenti hanno notato del fumo sospetto provenire dalla zona di Via Francavilla.Insospettiti, si sono immediatamente diretti verso l'area interessata.Giunti in contrada Le Cruste, lungo un viale interpoderale, hanno trovato un incendio di sterpaglie già in corso.Senza esitare, la guardia in servizio ha allertato i Vigili del Fuoco, che sono giunti prontamente sul posto.L'intervento congiunto e la rapidità d'azione hanno permesso di domare le fiamme in breve tempo. La tempestività con cui le guardie campestri hanno individuato e segnalato l'incendio è stata cruciale: l'intervento immediato ha infatti evitato che le fiamme si propagassero, scongiurando danni ben più gravi alle numerose ville circostanti.