Furgone carbonizzato rinvenuto nelle campagne di Trani dalle Guardie Campestri di Corato  

Un furgone completamente carbonizzato è stato ritrovato ieri mattina in contrada Capitolo, nell'agro di Trani, dalle Guardie Campestri di Corato durante il consueto servizio di vigilanza.Il mezzo, rinvenuto all'interno del terreno di un associato, era privo di targhe e con il numero di telaio totalmente cancellato dalle fiamme, rendendo impossibile risalire al proprietario.Dai primi elementi raccolti si ipotizza che si trattasse di un Fiat Ducato utilizzato per consegne, dato il ritrovamento nelle vicinanze di cartoni semibruciati con nominativi e indirizzi parzialmente leggibili.L'incendio ha provocato anche danni alla vegetazione circostante, colpendo alcuni ulivi e compromettendo l'impianto di irrigazione del fondo agricolo.L'agente intervenuto ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112, venendo poi indirizzato alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale di Trani per gli accertamenti e per predisporre il recupero del veicolo.L'episodio lascia un forte senso di amarezza: oltre al furto e alla distruzione del mezzo, si aggiungono il danneggiamento ambientale e l'inquinamento delle colture.Le Guardie Campestri di Corato confermano il loro impegno nel proseguire la vigilanza e la collaborazione con le Forze dell'Ordine per tutelare il territorio rurale.