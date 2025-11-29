Furto sventato in villa a Corato

Un tentativo di furto in una villa di contrada Santa Lucia, a Corato, è stato sventato grazie al pronto intervento delle guardie campestri. Il sistema di radio-allarme installato nell'abitazione ha immediatamente segnalato l'intrusione, permettendo alle pattuglie di raggiungere il luogo in pochi minuti.I malviventi, sorpresi dall'arrivo delle guardie, hanno abbandonato la scena e si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via nulla.L'episodio conferma l'efficacia della collaborazione tra cittadini e servizio di vigilanza campestre, che continua a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza delle aree rurali e periferiche.Apprezzamento per la prontezza dell'interventoche sottolinea come la sinergia tra tecnologia e presenza sul territorio sia un deterrente concreto contro i furti nelle campagne e le abitazioniSul posto gli uomini del commissariato di Corato per i rilievi del caso