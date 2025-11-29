Cronaca
Furto sventato in villa a Corato
L’intervento tempestivo delle guardie campestri, allertate dal sistema radio collegato all’allarme, ha evitato il colpo in contrada Santa Lucia
Corato - sabato 29 novembre 2025 20.46
Un tentativo di furto in una villa di contrada Santa Lucia, a Corato, è stato sventato grazie al pronto intervento delle guardie campestri. Il sistema di radio-allarme installato nell'abitazione ha immediatamente segnalato l'intrusione, permettendo alle pattuglie di raggiungere il luogo in pochi minuti.
I malviventi, sorpresi dall'arrivo delle guardie, hanno abbandonato la scena e si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via nulla.
L'episodio conferma l'efficacia della collaborazione tra cittadini e servizio di vigilanza campestre, che continua a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza delle aree rurali e periferiche.
Apprezzamento per la prontezza dell'interventoche sottolinea come la sinergia tra tecnologia e presenza sul territorio sia un deterrente concreto contro i furti nelle campagne e le abitazioni
Sul posto gli uomini del commissariato di Corato per i rilievi del caso
