Furto
Furto
Cronaca

Furto sventato in villa a Corato

L’intervento tempestivo delle guardie campestri, allertate dal sistema radio collegato all’allarme, ha evitato il colpo in contrada Santa Lucia

Corato - sabato 29 novembre 2025 20.46
Un tentativo di furto in una villa di contrada Santa Lucia, a Corato, è stato sventato grazie al pronto intervento delle guardie campestri. Il sistema di radio-allarme installato nell'abitazione ha immediatamente segnalato l'intrusione, permettendo alle pattuglie di raggiungere il luogo in pochi minuti.

I malviventi, sorpresi dall'arrivo delle guardie, hanno abbandonato la scena e si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via nulla.
L'episodio conferma l'efficacia della collaborazione tra cittadini e servizio di vigilanza campestre, che continua a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza delle aree rurali e periferiche.

Apprezzamento per la prontezza dell'interventoche sottolinea come la sinergia tra tecnologia e presenza sul territorio sia un deterrente concreto contro i furti nelle campagne e le abitazioni
Sul posto gli uomini del commissariato di Corato per i rilievi del caso
  • Furti Corato
Bit Mola-Corato, Strippoli: «Sfida difficile, dovremo dimostrare continuità e maturità»
29 novembre 2025 Bit Mola-Corato, Strippoli: «Sfida difficile, dovremo dimostrare continuità e maturità»
Concluse a Corato le Giornate FAI per le scuole
29 novembre 2025 Concluse a Corato le Giornate FAI per le scuole
Altri contenuti a tema
Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga L'episodio risale alla tarda serata di martedì in un terreno agricolo in contrada San Vincenzo. Recuperata l'intera refurtiva
Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco L'auto, una Fiat Punto, è stata intercettata da una pattuglia della Metronotte: uno è stato preso, l'altro è fuggito a piedi
Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote L'episodio nel corso della notte in via Carmine: i malviventi avevano forzato l'ingresso, ma sono stati costretti a desistere
Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail L'episodio oggi sulla strada esterna Francavilla Ruvo di Puglia-Corato. L'auto, una Fiat Panda, era stata rubata a Ruvo
Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate L'escalation di raid notturni negli esercizi privati di Corato ha assunto dimensioni rilevanti. Altri due colpi tentati negli ultimi giorni
Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga L'intervento di una pattuglia della Vigilanza Giurata in un impianto in contrada Papparicotta. Indagano i Carabinieri
Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa Il colpo in via Gravina, ad angolo con via Palermo. Il bottino ammonta a pochi spiccioli e alcuni prodotti, indagano i Carabinieri
Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma I fatti risalgono alla notte fra lunedì e martedì. I ladri sono stati messi in fuga dall'intervento della Vigilanza Giurata
"La Grammatica della Meraviglia ": al via la rassegna al Teatro Comunale di Corato
29 novembre 2025 "La Grammatica della Meraviglia": al via la rassegna al Teatro Comunale di Corato
Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta
28 novembre 2025 Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta
Il sindaco di Corato all’Assemblea Generale di Confindustria Bari e BAT
28 novembre 2025 Il sindaco di Corato all’Assemblea Generale di Confindustria Bari e BAT
Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte
28 novembre 2025 Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte
Il Consorzio C.R.O.P. per la valorizzazione delle eccellenze pugliesi anche all’estero
28 novembre 2025 Il Consorzio C.R.O.P. per la valorizzazione delle eccellenze pugliesi anche all’estero
Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato
28 novembre 2025 Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato
Corato è 'Made in Italy'
27 novembre 2025 Corato è 'Made in Italy'
Incidente sulla SP231: auto si ribalta
27 novembre 2025 Incidente sulla SP231: auto si ribalta
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.