Giornata diocesana di "Avvenire", una pagina dedicata al territorio

Domenica 16 ottobre l'Arcidiocesi di Tran-Barletta-Bisceglie vivrà la Giornata diocesana del quotidiano cattolico "Avvenire". L'edizione del giorno conterrà un'intera pagina tutta dedicata alla diocesi.«Ritengo che Avvenire per noi rimanga un fondamentale punto di riferimento per la nostra informazione e formazione, senza per questo rinunciare ad altre fonti per la documentazione personale» ha scritto l'Arcivescovonel suo messaggio alla comunità diocesana pubblicato sul giornale della Conferenza episcopale italiana. «Non va dimenticato che il nostro, sul piano dei quotidiani e a livello nazionale, legge la storia e l'oggi secondo la visione cristiana della vita e la dottrina sociale della Chiesa. L'edizione di domenica pubblica anche una pagina tutta dedicata alla nostra Diocesi; e ciò opportunamente, in quanto il lettore potrà così avere presente, in uno sguardo di insieme e sinteticamente, lo scenario che abbiamo dinanzi, il cui avvio è ormai imminente».Avvenire è, come per gli altri quotidiani, in vendita nelle edicole. Nella zona pastorale di Corato, secondo una ragione di turnazione tra le cinque zone pastorali, sono giuntedell'edizione del 16 ottobre, che – a cura di Giuseppe Faretra, referente zonale dell'ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali per Corato -saranno suddivise in parti uguali nelle parrocchie.