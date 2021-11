Giornata Nazionale Adisco, l'orologio comunale si illumina di rosso

In occasione della Giornata Nazionale Adisco celebratasi il 15 novembre, data del primo trapianto con cellule staminali da sangue del cordone ombelicale effettuato, nel 1988, sul paziente Matthew Farrow affetto da anemia di Fanconi, nella serata di ieri l'orologio di Palazzo di Città si è tinto di rosso per accrescere ulteriormente la conoscenza e sensibilizzare circa la pratica della donazione di sangue del cordone ombelicale, di cui Corato rappresenta già il principale centro raccolta della Regione. «Quest'anno la Giornata Nazionale Adisco ha assunto per noi un senso ancora più profondo - ha affermato Luisa Belsito, presidente della Sezione Territoriale di Corato - Vogliamo dedicarla ad Antonio Molinini ed alla sua famiglia, esempio tangibile dell'importanza della donazione in tutte le sue forme». Adisco - Sezione territoriale di Corato ODV Via Roma, 30 – 70033 Corato facebook.com/adiscocorato1