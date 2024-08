Giorni da incubo a Corato: continuano i furti d'auto e negli appartamenti

Corato sta attraversando giorni da incubo a causa dei ripetuti furti in città. Non solo furti d'auto e furti di oggetti di valore all'interno degli appartamenti, specialmente nella zona di via Andria, in via Capra e nelle vie limitrofe, ma anche furti all'interno delle auto stesse.Una situazione preoccupante, che ha fatto crescere il livello di preoccupazione in città.Sono in corso, da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato, le indagini per individuare i responsabili di tutti questi episodi, che potrebbero attribuirsi a una o più bande di malviventi.Poche e semplici le precauzioni da seguire per evitare il peggio: assicurare le proprie auto, non lasciare oggetti incustoditi all'interno dei veicoli ed evitare di pubblicare le proprie abitudini e le proprie vacanze sui social media per diminuire il rischio di trovare brutte sorprese al proprio rientro.