Giù la maschera e via alla solidarietà: continua l'azione benefica delle "Vecchieredde"

Continua l'attività benefica dell'associazione "R'Vecchiaredde" a favore delle persone in difficoltà. Già lo scorso aprile l'associazione si rese protagonista dell'iniziativa "Dona la spesa"; l'iniziativa, nella seconda ondata di pandemia, ha trovato nuovamente il sostegno di attività commerciali che hanno scelto di aderire all'iniziativa consentendo all'associazione di proseguire nell'attività a favore di chi ha bisogno.L'immagine della "Vecchieredda" è già un simbolo: una donna in là con gli anni che porta sulle spalle un giovane. È il simbolo della vecchia generazione che non smette di sostenere le nuove, che non smette di contribuire alla loro crescita, a dare una mano.Un'innata espressione di sostegno che l'associazione che continua a mantenere viva la maschera tipica coratina, la "Vecchiaredd", ha scelto di incarnare anche in questo difficile momento, facendosi promotrice di una iniziativa benefica.I volontari hanno allestito in alcuni supermercati della città dei carrelli nei quali, chiunque lo voglia, può inserire della spesa. Una volta riempiti i carrelli, i volontari dell'associazione provvedono alla consegna alla Caritas cittadina.Una goccia in un mare fatto di gocce che può contribuire a rendere meno difficoltoso per alcuni un momento di particolare emergenza.