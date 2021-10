Gli eventi sbarcano sul web: quali prospettive per gli organizzatori

Le evoluzioni che hanno riguardato il mondo digitale in questi anni hanno aperto a soluzioni completamente nuove per programmare e gestire anche attività solitamente connesse a una dimensione più fisica. La crescita dello shopping online, così come il lavoro da remoto, rappresentano solo alcuni esempi di ciò che oggi è possibile trasferire sul web, con evidenti vantaggi in termini di praticità e accessibilità per i fruitori di tali servizi.Tra le opportunità più interessanti del momento, troviamo certamente l'organizzazione di eventi sul web: in questo ambito rientrano conferenze, spettacoli e ogni altra occasione di incontro pubblico, che grazie alla rete possono raggiungere molte più persone e fronteggiare alcuni dei problemi tuttora legati alla gestione della pandemia globale.Quando parliamo di eventi digitali ci riferiamo alla trasmissione di una qualsiasi manifestazione, incontro o spettacolo attraverso i nuovi canali di comunicazione. Nella pratica, oggi è possibile raggiungere, sfruttando la rete internet, persone connesse da ogni parte del mondo sui social media o su apposite piattaforme di streaming , e mostrare, in diretta o in differita, ciò che accade nel luogo della registrazione.Se in passato gli eventi digitali rappresentavano un plus per ampliare il bacino di utenza degli eventi fisici, sempre più spesso il formato online diventa protagonista dello scambio informativo, proprio per via della sua capacità di raggiungere elevati numeri di utenti interessati e di garantire una maggiore facilità di organizzazione.Questo tipo di contenuti interessa ormai i settori più disparati, che proprio grazie alle trasmissioni digitali riescono a sopperire alle vecchie e nuove difficoltà legate alla dimensione fisica. Gli eventi sul web possono riguardare concerti musicali o spettacoli teatrali , conferenze di natura politica o professionale e perfino il mondo del gioco, che anzi può essere considerato tra i primi ad aver sperimentato queste tecnologie.Solo per fare un esempio, i casino digitali sono già da anni in prima fila per ciò che riguarda la trasmissione in streaming di tornei ed eventi, sia per quanto riguarda i partecipanti che i semplici spettatori, che possono dunque sfruttare i canali in uso per godere delle emozioni del gioco direttamente online.L'organizzazione degli eventi in formato digitale ha peraltro consentito in molti casi di abbattere i costi legati alla programmazione di manifestazioni "fisiche", garantendo così agli stessi operatori maggiori risorse economiche per investire, da un lato, sulle nuove tecnologie e, dall'altro, su strumenti di marketing particolarmente efficaci, come i bonus senza deposito o le sponsorizzazioni con nomi e brand di punta dello sport.Ecco dunque che gli utenti possono ritrovarsi a utilizzare i propri passatempi preferiti sfruttando le tecnologie di ultima generazione e, al tempo stesso, contando su promozioni specifiche, come i bonus appunto, che garantiscono una prova gratuita del servizio per un dato periodo di tempo, a tutto vantaggio del giocatore.L'esperienza delle sale gioco online è un esempio particolarmente lampante di quanto la digitalizzazione possa influire positivamente sui soggetti interessati, che dunque hanno l'opportunità di ricavare numerosi vantaggi da questo cambio di rotta in passato inimmaginabile.Riguardo al futuro degli eventi digitali vi sono al momento opinioni piuttosto contrastanti: c'è chi li considera, infatti, una soluzione che sarà sempre più presente nelle nostre vite e chi, al contrario, auspica un ritorno alle vecchie tradizioni per non perdere il contatto umano e il piacere di godere dei propri appuntamenti preferiti nella modalità fisica.In realtà è facile immaginare una soluzione intermedia al problema, che porterà a una inevitabile crescita di questo fenomeno ma probabilmente in parallelo al ritorno a quella che tendiamo a definire "normalità". Settori come quelli dello spettacolo, della musica e delle arti non possono infatti prescindere da un contatto più diretto col pubblico, ma al contempo sarebbe deleterio pensare di eliminare del tutto la via digitale, che può infatti garantire l'accesso ai contenuti anche a chi non può raggiungere fisicamente il luogo dell'evento. In altri campi, come quello dei videogame o degli incontri di lavoro, il ricorso al digitale potrebbe invece rappresentare la soluzione migliore in assoluto in termini di economicità e praticità, peraltro ulteriormente potenziabile se pensiamo ai miglioramenti tecnologici in atto.Appare dunque plausibile la coesistenza delle due opportunità, con percentuali di utilizzo differenti da settore a settore, per un mondo sempre più interconnesso e in grado di trasferire da un continente all'altro non più soltanto immagini e suoni ma anche esperienze ed emozioni in senso più stretto.