Gusto Jazz, oggi il chitarrista Alessandro Buongiorno presenta “Sonido Tropical”

La terza edizione del Festival GustoJazz, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica, si svolge a Corato da mercoledì 21 luglio a domenica 1 agosto 2021.GustoJazz, è promosso dal Comune di Corato in partenariato con l'Associazione Culturale Art Promotion e cofinanziato dalla Regione Puglia - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, come da Avviso Pubblico per "Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche"."Musica jazz in tutte le sue forme, coniugata con l'enogastronomia e la promozione e valorizzazione del territorio. Dodici giorni consecutivi con ben 50 attività suddivise fra concerti nazionali e pugliesi, serate dedicate alla gastronomia del territorio ed attività dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica per bambini ed adulti. L'emergenza sanitaria - dichiara il direttore artistico Alberto La Monica - ci obbligherà al rispetto dei protocolli previsti e dunque anche a limitare il numero degli spettatori che potranno fruire degli eventi. Ma proprio per questo abbiamo messo in campo tante attività rivolte ad un pubblico eterogeneo, che speriamo possano rappresentare una offerta culturale appetibile per tutti i gusti ed esigenze. Una nota a parte meritano le attività previste per i bambini che invitiamo numerosi a sperimentarsi nei caldi pomeriggi estivi. L'obiettivo è far diventare GustoJazz il più esclusivo appuntamento culturale della città, coinvolgendo i residenti e attraendo i turisti. Invaderemo la città, utilizzando piazze e spazi aperti, Piazza Abbazia, Piazzetta dei Bambini, Piazza Cesare Battisti ed il Parco Comunale."Il programma musicale prosegue con le esibizioni di alcuni fra i più noti nomi del panorama jazzistico italiano e pugliese, sempre coadiuvate giornalmente da attività di valorizzazione e promozione della enogastronomia.Sabato 31 luglio alle ore 18, presso il Rocket in Piazza Di Vagno, conversazione musicale con il chitarrista Alessandro Buongiorno, appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica jazz.Alle ore 19 la Guida Emotiva, tour teatralizzato degli scorci più esclusivi di Corato, con guida turistica, attori in costume e musici, in collaborazione con il Teatro del Viaggio, con partenza dall'Info-Point in Piazza Sedile 45 a Corato. A causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria il numero di partecipanti sarà limitato, pertanto si raccomanda la prenotazione via Whatsapp al numero 388-8942266.A partire dalle ore 20 in Piazza Abbazia ad ingresso gratuito, "Street Food & Wine Experience: i prodotti da forno", serata spettacolo dedicata allo Street Food in collaborazione con Fiore di Puglia e Molino Casillo ed ai percorsi degustazione a cura della Cooperativa Terra Maiorum e del Caseificio Santarella.Sempre in Piazza Abbazia ad ingresso gratuito alle ore 21.30 concerto di Alessandro Buongiorno che presenta "Sonido Tropical".Sonido Tropical è il nuovo progetto jazz-samba di Alessandro Buongiorno che attraversa tutta la MPB (Música popular brasileira) dai primi decenni del XX secolo ai giorni nostri. Il concerto è un omaggio all'essenza dell'anima musicale brasiliana, prettamente popolare, che racchiude in sè quella bianca, europea e portoghese, quella nera, africana e quella più autenticamente indio. E lo fa a partire dalle sue radici storiche ben piantate nello chôro e nel samba, reinterpretando in chiave strumentale e in modo sempre originale ed elegante alcuni standard dei maggiori autori del genere.Sonido Tropical è un omaggio al genio e al temperamento di artisti come A.C. Jobim, Vinicius De Moraes, Chico Buarque de Hollanda, Gilberto Gil, che dopo il golpe in Brasile del 1964, costituirono un ampio fronte culturale contrario al regime della dittatura militare, ed è un atto di amore e di riconoscenza verso leggendari chitarristi come Joao Pernambuco, Baden Powell, Guinga e l'indimenticabile Irio De Paula.Formazione: Alessandro Buongiorno (chitarre), Torindo Colangione (basso), Antonio Biancolillo (batteria), Enzo Falco (percussioni). Special guest: Giuliana Magarelli (voce).Inoltre, prosegue sino al 1 agosto nelle vie dello shopping di Corato "Shopping Art": esposizione di artigianato locale e artistico, in collaborazione con il Comitato "Via Francigena del Sud-Corato".Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente per il contrasto all'emergenza epidemiologica.Per motivi di sicurezza, i laboratori musicali ed artistici non potranno superare le 15 unità per turno. Pertanto, si raccomanda la prenotazione via WhatsApp al numero 388-8942266.