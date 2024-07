Gusto Jazz, è Peppe Servillo il "fuori programma" dell'edizione 2024

Programma evento speciale: 24 luglio 2024

Il Festival GustoJazz, riconosciuto tra i Grandi Eventi della Regione Puglia e realizzato con il sostegno del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico, chiude la VI edizione con un Evento Speciale che si svolgerà a Corato in Piazza Vittorio Emanuele mercoledì 24 luglio 2024: Peppe Servillo presenta "L'Anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla", accompagnato da due grandi jazzisti argentini di fama internazionale, Javier Girotto e Natalio Mangalavite.L'evento è cofinanziato dall'Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche".Il concerto, ad ingresso gratuito con inizio alle ore 21.30, mette insieme tre personalità artistiche provenienti da culture musicali diverse, con un progetto dedicato a Dalla che ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare. Naturalmente, il Festival mantiene inalterata la sua identità, dando spazio anche al Gusto con gli "Aperitivi in Jazz", attività enogastronomiche collaterali che precedono il concerto a partire dalle ore 20.GustoJazz, organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con la direzione artistica di Alberto La Monica, nasce con l'intento di creare un importante evento culturale per la città di Corato, celebrando il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l'enogastronomia e la promozione del territorio.Il programma Jazz di quest'anno ha proposto un cartellone musicale dedicato alla tromba, ospitando artisti di grande rilievo e di fama internazionale, tra cui Paolo Fresu con Omar Sosa, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro con Nino Buonocore, Cesare Dell'Anna, insieme a giovanissimi talenti, Emanuele Calvosa e i gemelli Matteo e Giovanni Cutello, che hanno già avuto modo di affermarsi in festival in Italia e all'estero.Si è anche rinnovata l'importante sezione dedicata al Gusto con incontri sul tema della sostenibilità alimentare con testimonial di eccellenza, tra cui lo Chef "contadino" Pietro Zito, e Cooking Show e degustazioni per valorizzare le tradizioni e le eccellenze nel campo dell'enogastronomia, legando lo spettacolo dal vivo alla promozione del territorio.Gli eventi proposti sono stati ad ingresso gratuito e tutte le piazze hanno registrato il tutto esaurito.MercoledÌ 24 luglio - piazza Vittorio Emanueleore 20.00 Aperitivi in Jazz in collaborazione con After, La Bottega di Gigi, Pesce Fritto e Baccalà, Terra Maiorum, Tobeer.ore 21.30 Concerto Servillo/Girotto/Mangalavite presentano: "L'anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla"La formazione: Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano e baritono), Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere, voce)Il progetto"Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta - asseriscono Servillo/Girotto/Mangalavite - e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani.Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò.A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia".