GustoJazz 2024: appuntamento da non perdere per la musica e l’enogastronomia a Corato

9 foto Conferenza GustoJazz 2024

Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Corato, è stata presentata la sesta edizione del Festival GustoJazz, che si terrà dal 4 al 9 luglio 2024. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion e con la direzione artistica di Alberto La Monica, è realizzato con il sostegno del Comune di Corato, attraverso l'Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e l'Assessorato allo Sviluppo Economico.Il Sindaco di Corato ha aperto la conferenza stampa sottolineando l'importanza di un appuntamento che si ripete annualmente, ringraziando Alberto La Monica e Roberta Vernice per il loro impegno. «GustoJazz rappresenta un'occasione unica per coniugare la proposta musicale con l'enogastronomia, creando un'opportunità per valorizzare la cultura, il territorio e le imprese locali», ha dichiarato. Il Sindaco ha inoltre evidenziato come l'evento attragga visitatori da tutta la Puglia, animando l'estate cittadina e offrendo a tutti, anche a chi non può permettersi una vacanza, la possibilità di vivere momenti di svago e cultura.Il Vicesindaco Beniamino Marcone ha definito GustoJazz uno degli appuntamenti nazionali più importanti per il genere jazz, grazie alla presenza di ospiti di alto calibro. «Questo evento unisce la forza dell'enogastronomia alla bellezza e all'arte, configurandosi come un appuntamento di rilevanza regionale e nazionale», ha affermato. Ha poi ringraziato tutti i partner che credono nel progetto, sottolineando l'importanza della sinergia per rispondere alle esigenze della città e promuovere il benessere collettivo attraverso una gestione efficiente.L'Assessora Concetta Bucci ha posto l'accento sull'impatto positivo delle attività culturali sull'economia locale, evidenziando come il patrimonio economico della città vada valorizzato non solo attraverso la degustazione dei prodotti, ma anche coinvolgendo il pubblico direttamente nelle aziende. «La promozione del territorio passa attraverso lo sviluppo economico», ha detto, ringraziando Alberto La Monica e gli imprenditori che hanno sostenuto il progetto, frutto della sinergia tra diversi assessorati e uffici comunali.Alberto La Monica ha presentato una VI edizione particolarmente ricca e rinnovata, che si svilupperà in 6 giorni con eventi itineranti nelle piazze del centro di Corato. Il programma prevede un ampio ventaglio di concerti, incontri e degustazioni enogastronomiche, tutti ad ingresso gratuito, per offrire a cittadini e turisti un'esperienza culturale completa e coinvolgente.Primo appuntamento della kermesse, giovedì 4 luglio con l'opening party a cura di Fabio Tosti, nella cornice di Largo Aregano.