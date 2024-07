Il Festival GustoJazz a Corato si conclude con "L'anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla"

PROGRAMMA Evento Speciale: 24 luglio 2024

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE

PROGRAMMA VI edizione: 4-9 e 24 luglio 2024

I CONCERTI

GIOVEDI' 4 LUGLIO – LARGO AREGANO

VENERDÌ 5 LUGLIO - PIAZZA ABBAZIA

SABATO 6 LUGLIO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE

DOMENICA 7 LUGLIO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE

LUNEDI' 8 LUGLIO - PIAZZA SEDILE

MARTEDI' 9 LUGLIO - PIAZZA MATTEOTTI

APERITIVI IN JAZZ

GUSTO - Piazza Vittorio Emanuele, 6-7 luglio, ingresso gratuito

Il, riconosciuto tra i Grandi Eventi della Regione Puglia e realizzato con il sostegno del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico,, accompagnato da due grandi jazzisti argentini di fama internazionale,L'evento è cofinanziato dall'Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche".Il, mette insieme tre personalità artistiche provenienti da culture musicali diverse, con un progetto dedicato a Dalla che ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare. Naturalmente, il Festival mantiene inalterata la sua identità, dando spazio anche alcon gli "", attività enogastronomiche collaterali, organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con la direzione artistica di Alberto La Monica, nasce con l'intento di creare un importante evento culturale per la città di Corato, celebrando il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l'enogastronomia e la promozione del territorio.Il programmadi quest'anno ha proposto un cartellone musicale dedicato alla tromba, ospitando artisti di grande rilievo e di fama internazionale, tra cuicon Omar Sosa,con Nino Buonocore,, insieme a giovanissimi talenti,e i gemelli, che hanno già avuto modo di affermarsi in festival in Italia e all'estero.Si è anche rinnovata l'importante sezione dedicata alconcon testimonial di eccellenza, tra cui lo, eper valorizzare le tradizioni e le eccellenze nel campo dell'enogastronomia, legando lo spettacolo dal vivo alla promozione del territorio.in collaborazione con After, La Bottega di Gigi, Pesce Fritto e Baccalà, Terra Maiorum, Tobeer.La formazione:(voce),(sax soprano e baritono),(pianoforte, tastiere, voce)"Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta - asseriscono- e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani.Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò.A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia".Ogni sera i concerti hanno illuminato di luci, di musica e di emozioni il centro cittadino, tra sperimentale e classico, tra virtuosismo e improvvisazione, con un unico obbiettivo: affascinare e coinvolgere un pubblico eterogeneo e multigenerazionale con suggestioni derivanti da differenti culture musicali.In apertura,con il djset del noto dj producer coratino, accompagnato dalla tromba diIl progetto presentato al Festival GustoJazz ha visto la fusione del DJ Set di Fabio Tosti e la performance live del trombettista Emanuele Calvosa, con una fusione di suoni jazz house, afro e latin. Durante lo show, è stata eseguita in anteprima assoluta la nuova produzione latin house Fabio Tosti & Calvosa intitolata "Trompeta Del Sur".La formazione: Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Omar Sosa (pianoforte, effetti)"FOOD" indaga sul tema del cibo e sul suo mondo raccontandolo in musica e trattandolo sotto il profilo del gusto, dell'estetica e dell'etica. Per un intero anno sono stati registrati i suoni di cantine e ristoranti, oltre le voci di chi in questi luoghi vi lavora. Sono i racconti di ricette, ambientazioni culinarie e socialità. FOOD vuole ovviamente indagare sul piacere del gusto, della convivialità, della scoperta e del dialogo, ma anche sull'importanza di una sana alimentazione oltre che riflettere sulla situazione globale del cibo nel pianeta e sulla sua precaria sostenibilità.La formazione: Nino Buonocore (voce e chitarra), Pino Tafuto (pianoforte), Antonio de Luise (contrabbasso), Bruno Marcozzi (batteria)Special Guest: Flavio Boltro (tromba)"IN JAZZ LIVE" ripercorre la sua carriera con una band d'eccezione, contaminandosi con le improvvisazioni del Jazz. Dal suo repertorio, che dagli Anni Settanta si estende fino ai nostri Duemila, brani quali "Scrivimi", "Rosanna" (Sanremo 1987), "Tra le cose che ho" e "Sabato domenica lunedì" – ormai divenuti classici della musica italiana – vengono riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni tonali del Jazz e arricchiti dall'incontro con la tromba di Flavio Boltro. Infatti, la struttura armonica e melodica dei suoi brani permette di sforare in climi jazzistici e rivisitare così una ricerca musicale e artistica che ha fatto la storia. Con un bagaglio di esperienze maturate con grandi nomi di musicisti provenienti da ogni genere musicale, Buonocore è pronto a portare live il meglio della sua musica riletta dalla chiave raffinata del Jazz.La formazione: Fabrizio Bosso (tromba), Julian Oliver Mazzariello (piano e rhodes), Jacopo Ferrazza (contrabbasso e basso elettrico), Nicola Angelucci (batteria)"WE WONDER" rende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder. L'energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo unico della tromba di Fabrizio Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e irripetibile questo concerto. Il repertorio prevede alcune delle canzoni più significative di Wonder, attingendo a un repertorio molto ampio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni sessanta fino all'ultima pubblicazione del 2004: Another Star, Isn't She Lovely, My Cherie Amour, ma anche Sir Duke e Moon Blue sono solo alcuni dei brani che verranno interpretati dal vivo. La tromba di Fabrizio Bosso, il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, la batteria di Nicola Angelucci sono i protagonisti assoluti di un omaggio ad uno degli artisti più iconici di tutti i tempi.Stefano Valenzano (basso), Mauro Tre (rhodes)Ekland Hasa (tastiere), Alessandro Dell'Anna (tromba)"ELECTRIC QUINTET": un'inedita e nuovissima formazione del Maestro Cesare Dell'Anna, con un live ricco di melodie semplici e affascinanti, nutrite da un tappeto elettronico apprezzato anche da addetti ai lavori e estimatori della pura improvvisazione e di un Jazz ben temperato e di grande livello tecnico. Questo, grazie alla tromba di Alessandro Dell'Anna, uno dei giovani talenti della scena italiana, al super groove inconfondibile del Fender Bass di Stefano Valenzano (da 25 anni al fianco del Maestro Dell'Anna), alle tastiere del virtuoso pianista albanese Ekland Hasa con i suoi irresistibili fraseggi dal gusto Balkan, e alle ritmiche e ai soli del potente tastierista salentino Mauro Tre al Rhodes. Graditissima ospite, eccezionalmente per il Festival GustoJazz, la violinista cantante romana H.E.R., unica, affascinante e virtuosa, di rara potenza tecnica, scenica e umana.La formazione: Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sax alto), Andrea Rea (piano), Daniele Sorrentino (contrabbasso), Luigi Del Prete (batteria)"CHICCO'S BLUES" il loro primo singolo Chicco's Blues, uscito il 15 marzo in tutti gli stores digitali, lanciato con due featuring di eccezione Alex Britti e Stefano Di Battista ed una ritmica di tutto rispetto composta da Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi del Prete alla batteria. Dalla banda del loro paese di origine in Sicilia arrivano alla Berklee College of Music e sono subito catapultati sui palchi più importanti del jazz italiano. Renzo Arbore ed Enrico Rava già li considerano (ad appena 24 anni…) il futuro del jazz italiano e Stefano Di Battista li guida ora artisticamente in questo progetto discografico. Nel corso del 2024 usciranno i successivi singoli dell'album che i Cutello stanno ultimando con altri ospiti di eccezione. Una produzione Jando Music |Via Veneto Jazz| New Jazz Generation Da un'idea di Stefano Di Battista e Chicco Testa.Ogni sera prima dei concerti, a partire dalle ore 20, il Festival ha proposto un ricercato "menù" di attività, incontri e performance legati al cibo e alle sue contaminazioni con le diverse espressioni artistiche: un'occasione unica per scoprire che la cucina non è soltanto la risposta a un bisogno quotidiano, ma un progetto creativo in cui immergersi per offrire ai partecipanti la possibilità di vivere un'esperienza originale, autentica, personalizzata, da protagonisti.Gli Aperitivi in Jazz sono stati realizzati in collaborazione conIl "" è pensato per coinvolgere le realtà produttive locali al fine di valorizzare le produzioni enogastronomiche del territorio, attraverso approfondimenti critici ed esibizioni live, proponendo riflessioni relative proprio ale alla qualità e salubrità dei nostri prodotti locali, in particolar modo l', esaltata quest'anno con la novità dell'Oil Bar, realizzato in collaborazione con l'Associazione Terre di Coratina.Gli incontri e le esibizioni live sono stati introdotti e moderati dal Prof. Alessandro Buongiorno, Docente di Economia del Turismo all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", esperto in Destination management e valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico.Lo Chef contadino, patron dell'Osteria "Antichi Sapori" di Montegrosso, ha inaugurato la sezione "gusto" del Festival dall'eloquente titolo "".Zito, il "Cuoco contadino" come ama definirsi, è stato artefice e pioniere di un'impresa straordinaria che dura ormai da trent'anni e che dalla Puglia lo ha portato ad essere conosciuto, apprezzato ed imitato fino in Giappone. La sua è una filosofia fondata sui valori del rispetto e dell'etica, un'eredità antica che ha saputo portare e affermare nella moderna ristorazione, anticipando i tempi, con la consapevolezza di chi è nato è cresciuto in questa Terra e conserva radici ben salde nella sua tradizione contadina.E a proposito di qualità e genuinità dei prodotti pugliesi, dopo le "parole" di Zito, gli "assaggi" con il "realizzato in collaborazione con il "Pentolo" di Antonio Reale, durante il quale il pubblico ha degustato ricette tipiche pugliesi a base di olio extravergine di oliva da cultivar "Coratina", preparate dal vivo. Un'esperienza comunitaria vissuta in allegria per scoprire le curiosità sulla qualità degli ingredienti, l'impronta ecologica degli alimenti e i trucchi del mestiere, per realizzare dei piatti gustosi e dal sapore unico e inimitabile, che fanno grande la cucina pugliese., una serata dedicata alla nobile arte bianca della panificazione dal titolo "" con due prodotti di eccellenza che rappresentano la tradizione gastronomica pugliese e italiana nel mondo:Ildi domenica 7 è stato un vero momento formativo e di approfondimento con ladi due artisti locali dei prodotti da forno comedel Panificio Il Toscano edella Pizzeria Quattropassi che hanno svelato tutti i passi e i segreti per preparare unae una, da oscar.Ladelè realizzata con il sostegno dele cofinanziata dall'Si ringrazia per la collaborazione:Per informazioni: