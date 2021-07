Gusto Jazz, gran finale col trio Gabriele Mirabassi, Nando Di Modugno e Pierluigi Balducci

, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica,GustoJazz, è promosso dal Comune di Corato in partenariato con l'Associazione Culturale Art Promotion e cofinanziato dalla Regione Puglia - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, come da Avviso Pubblico per "Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche"."Musica jazz in tutte le sue forme, coniugata con l'enogastronomia e la promozione e valorizzazione del territorio. Dodici giorni consecutivi con ben 50 attività suddivise fra concerti nazionali e pugliesi, serate dedicate alla gastronomia del territorio ed attività dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica per bambini ed adulti. L'emergenza sanitaria - dichiara il- ci obbligherà al rispetto dei protocolli previsti e dunque anche a limitare il numero degli spettatori che potranno fruire degli eventi. Ma proprio per questo abbiamo messo in campo tante attività rivolte ad un pubblico eterogeneo, che speriamo possano rappresentare una offerta culturale appetibile per tutti i gusti ed esigenze. Una nota a parte meritano le attività previste per i bambini che invitiamo numerosi a sperimentarsi nei caldi pomeriggi estivi. L'obiettivo è far diventare GustoJazz il più esclusivo appuntamento culturale della città, coinvolgendo i residenti e attraendo i turisti. Invaderemo la città, utilizzando piazze e spazi aperti, Piazza Abbazia, Piazzetta dei Bambini, Piazza Cesare Battisti ed il Parco Comunale.", sempre coadiuvato giornalmente da attività di valorizzazione e promozione della enogastronomia,presso ilinalle, appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica jazz.

Alle ore 20 in Piazza Abbazia "Aperitivo in Jazz" con i percorsi degustazione a cura della Cooperativa Terra Maiorum e del Caseificio Santarella.

Sempre in Piazza Abbazia ad ingresso gratuito alle ore 21.30 grande concerto di chiusura con Gabriele Mirabassi, Pierluigi Balducci, Nando Di Modugno, che presentano "Tabacco e Caffè".

A distanza di quasi sei anni dal precedente "Amori sospesi", torna con un nuovo progetto discografico il trio che riunisce il clarinettista Gabriele Mirabassi, il chitarrista Nando Di Modugno e il bassista Pierluigi Balducci.I tre musicisti proseguono il loro viaggio evocativo e suggestivo dal Mediterraneo all'America del Sud, su una rotta - tra tabacco e caffè - in cui si intersecano jazz, folklore ed echi della tradizione classica. Ogni concerto di questo trio diviene un'esperienza coinvolgente, capace di trasmettere l'emozione e il pathos che nascono dal 'sentire' il profondo ed ancestrale significato della Musica, come arma della comunità per sconfiggere il buio di ogni solitudine individuale."Tabacco e caffè: c'è chi li chiama vizi - afferma Gabriele Mirabassi - e sicuramente una parte di ragione ce l'ha, ma più di tutto sono modi di stare insieme. In Italia poi, veri fondamenti della cultura nazionale. Entrambi invitano alla ritualità, alla socialità, fino alla meditazione. La musica che condividiamo qui con Pierluigi e Nando è nata nella cordialità delle cucine delle nostre case, appunto tra un caffè e un sigaro, raccontando e suonando mondi lontani ed esotici, trasformandoli in rifugio casalingo e in amicizia. Tabacco e caffè, moka sul fuoco, volute di fumo, essenze selvagge, profumo, esotico, domestico"."Tabacco e Caffè" è promosso con il sostegno di Puglia Sounds Record 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro).

Formazione: Gabriele Mirabassi (clarinetto), Pierluigi Balducci (basso), Nando Di Modugno (chitarra).



Infine, domenica 1 agosto è l'ultima giornata per visitare "Shopping Art", l'esposizione di artigianato locale e artistico nelle vie dello shopping di Corato, in collaborazione con il Comitato "Via Francigena del Sud-Corato".



Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente per il contrasto all'emergenza epidemiologica.