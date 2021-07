Gusto Jazz, Stefania Dipierro a Corato con "Base Terra"

La terza edizione del, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica, si svolgeGustoJazz, è promosso dal Comune di Corato in partenariato con l'Associazione Culturale Art Promotion e cofinanziato dalla Regione Puglia - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, come da Avviso Pubblico per "Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche"."Musica jazz in tutte le sue forme, coniugata con l'enogastronomia e la promozione e valorizzazione del territorio. Dodici giorni consecutivi con ben 50 attività suddivise fra concerti nazionali e pugliesi, serate dedicate alla gastronomia del territorio ed attività dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica per bambini ed adulti. L'emergenza sanitaria - dichiara il- ci obbligherà al rispetto dei protocolli previsti e dunque anche a limitare il numero degli spettatori che potranno fruire degli eventi. Ma proprio per questo abbiamo messo in campo tante attività rivolte ad un pubblico eterogeneo, che speriamo possano rappresentare una offerta culturale appetibile per tutti i gusti ed esigenze. Una nota a parte meritano le attività previste per i bambini che invitiamo numerosi a sperimentarsi nei caldi pomeriggi estivi. L'obiettivo è far diventare GustoJazz il più esclusivo appuntamento culturale della città, coinvolgendo i residenti e attraendo i turisti. Invaderemo la città, utilizzando piazze e spazi aperti, Piazza Abbazia, Piazzetta dei Bambini, Piazza Cesare Battisti ed il Parco Comunale."Il programma musicale prosegue con le esibizioni di alcuni fra i più noti nomi del panorama jazzistico italiano e pugliese, sempre coadiuvate giornalmente da attività di valorizzazione e promozione della enogastronomia.presso ilin, appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica jazz.Contemporaneamente, in, i" a cura del maestro. Per l'occasione, verrà offerto un piccolo rinfresco ai bambini partecipanti, in collaborazione con Sottovoce.in" con i percorsi degustazione a cura della Cooperativa Terra Maiorum e del Caseificio Santarella.Semprediche presenta "".Se è vero che Stefania Dipierro è una tra le migliori interpreti italiane della musica popolare brasiliana, è anche vero che la trattava in epoca non sospetta, prima che diventasse appannaggio dei più. Ma la cantante pugliese ha saputo andare oltre questa etichetta, superando l'impasse latino-americano, attestandosi anche come compositrice e autrice. «Base Terra» è l'affermazione di questa evoluzione; è diviso in due parti: la prima con i nuovi abiti, la seconda in vesti tradizional-brasiliani; qui intona, al par suo, alcune perle come O que será, Samba e amor, Relance, Rosa, Assim, rinverdendo alla memoria di tutti gli anni d'oro del Fez, movimento musicale nato a Bari negli anni Novanta mercé Nicola Conte, lì dove la sua carismatica figura materializzò il sound brasiliano anche con finimenti electro. Ciò che stupisce in questo lavoro è la prima parte. E cioè scoprire una Stefania Dipierro ottima e attenta compositrice in tre lingue differenti: infatti, passa in souplesse dall'italiano cantautoriale di Vortici di idee e la bella Girandole e fiori, all'inglese da hit single nelle pop chart di Take Courage, alle coloriture ritmiche anni Sessanta di We Got Peace, per giungere al portoghese-brasiliano di Deixa Tudo, dirompente nella sua rimarchevole cantabilità, alle tonalità di una new lounge music, passata al tornio, di Coração da loucura.Formazione:(voce),(pianoforte e synth),(contrabbasso e basso elettrico),(batteria),(percussioni).Inoltre,nelle vie dello shopping di Corato "": esposizione di artigianato locale e artistico, in collaborazione con il Comitato "Via Francigena del Sud-Corato".Per motivi di sicurezza, i laboratori musicali ed artistici non potranno superare le 15 unità per turno. Pertanto, si raccomanda la prenotazione via WhatsApp al numero 388-8942266.