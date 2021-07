GustoJazz, stasera sul palco Fabio Accardi & The FabCrew

Il programma musicale di Gusto Jazz prosegue con le esibizioni di alcuni fra i più noti nomi del panorama jazzistico italiano e pugliese, sempre coadiuvate giornalmente da attività di valorizzazione e promozione della enogastronomia.allepresso ilin, appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica jazz.Inil" eil", tenuti dall'artista, founder di Coloribo.com. Per l'occasione, verrà offerto un piccolo rinfresco ai bambini partecipanti, in collaborazione con Sottovoce.in" con i percorsi degustazione a cura della Cooperativa Terra Maiorum e del Caseificio Santarella.Semprediche presenta "".Breathe è il quinto album da leader e compositore del batterista e compositore barese Fabio Accardi, esce a 4 anni da Precious, il concept album dedicato alla nostra Madre Terra e a coloro che, come Greenpeace, Legambiente, WWF, hanno fatto della difesa della sua biodiversità, una missione. Breathe parte dalla natura, per poi tracciare un percorso emozionale rivolto all'uomo. Il fil rouge tra i due album è sicuramente la presenza dello stesso dream team: ovvero del pianista Claudio Filippini, del sassofono di Gaetano Partipilo e di Francesco Poeti alla chitarra; a cui si aggiunge il bassista Giorgio Vendola al posto di Luca Alemanno presente in Precious.Breathe vuole essere un'esortazione a respirare profondamente, per meglio sintonizzarsi con le il respiro della Natura, con il proprio io e con il proprio Dio; per raccogliere tutte le energie necessarie a far vibrare al meglio le corde della nostra anima, affinché possa risuonare in modo da guidare il nostro cammino sempre sulla strada giusta che non è altro che la nostra.Entrambi i formati sono dell'etichetta Mordente Records con il contributo di Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021 Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia-Investiamo nel vostro Futuro.Formazione:(batteria),(pianoforte),(sax),(chitarra),(basso).Inoltre,nelle vie dello shopping di Corato "esposizione di artigianato locale e artistico, in collaborazione con il Comitato "Via Francigena del Sud-Corato".Per motivi di sicurezza, i laboratori musicali ed artistici non potranno superare le 15 unità per turno. Pertanto, si raccomanda la prenotazione via WhatsApp al numero 388-8942266.